Dying Light 2: Stay Human: Erste Infos zum zweiten Kapitel

Eine geheimnisvolle Jägerin

Techland, die polnischen Entwickler der Parcours-garnierten Zombie Schlachtplatte Dying Light 2, kündigen mit The Huntress and the Hag ein neues Zusatzkapitel an, das nun in wenigen Wochen verfügbar sein soll.In der neuen Ausgabe der Community-Plausch-Runde At the Fish Eye erklären Senior Brand Managerin Anna Kubica und Game Designer Karol Langier von Techland, der für die Vision hinter den Kapiteln verantwortlich ist, die Philosophie hinter den neuen Spielinhalten.Die komplette Spielwelt schon abgegrast, alle Waffen perfekt modifiziert und nun muss eine neue Herausforderung her? Zum Glück lässt sich Techland beim Post-Launch Support abermals nicht lumpen und liefert nach den knackigen Nighthunter-Missionen nun weitere Inhalte für Dying Light 2.Die Entwickler stellen zum Start von Kapitel 2 die neue Agentin Shen Xiu aka The Huntress vor. Doch wer ist sie und woher kommt sie? Was ist ihre Aufgabe in der Stadt? Im Moment wissen die Spieler nur, dass diese äußerst fähige Fährtenleserin und Bogenschützin eine ganz besondere Aufgabe für sie haben wird.In den kommenden Wochen werden weitere Informationen über neue Missionen, Kopfgelder, Gegner und Waffen enthüllt, die im zweiten Kapitel eingeführt werden sollen.Die neue Ausgabe von At the Fish Eye kann hier angesehen werden, einen genauen Releasetermin für das neue Zusatzkapitel gibt es bis jetzt noch nicht, dieser könnte allerdings auf der Gamescom folgen.