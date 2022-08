Dying Light 2: Stay Human: Erster Teaser zum kommenden Story-DLC

Vorstellung auf der Opening Night

Noch vor der Gamescom 2022, auf dem der DLC mit dem wohlklingenden Untertitel Bloody Ties, vorgestellt wird, zeigt Techland einen ersten Teaser, der ein paar Hinweise auf den Inhalt liefert.Die Entwickler von Dying Light 2 haben vor Kurzem vermeldet, dass die Open-World-Parcours-Schlachtplatte satte fünf Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Einige davon sind kostenpflichtig, andere nicht. Der neue DLC Bloody Ties, der noch in diesem Jahr erscheinen soll, gehört wohl in die erste Kategorie und verfolgt einen für das Spiel ungewöhnlichen Ansatz.Der kommende Zusatzinhalt für Dying Light 2 führt eine neue Raiders-Fraktion ein, die sich in ihrer Freizeit mit blutigen Arena-Kämpfen bei Laune hält. Zusätzlich zum Teaser erklärt Techland: "Welche Gefahren warten auf dich? Wie kannst du sie besiegen? Was wirst du dafür bekommen? Eines ist sicher… es wird brutal sein!"Es sieht danach aus, als ob der immer freundliche Dying Light 2-Protagonist Aiden im DLC zu noch härteren Mitteln greift, um menschlichen und zombifizierten Gegnern das Licht auszupusten.Die schweißtreibenden Kämpfe werden wohl in einer Art Colosseum mit dem passenden Namen Carnage Hall ausgetragen und sind Teil einer neuen Geschichte, die allerdings immer noch in den Mauern der Stadt spielen wird.Die ausführliche Vorstellung von Bloody Ties soll im Rahmen der Gamescom Opening Night erfolgen. Wer nicht live dabei sein kann oder will, kann das Event am Dienstag den 23. August ab 20:00 MEZ auf den einschlägigen Streaming-Kanälen verfolgen.