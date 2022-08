Dying Light 2: Stay Human: Bloody Ties DLC auf Gamescom: Opening Night Live vorgestellt

Anyone can be a warrior, what makes you different is the spirit of a champion

Das Abenteuer von Aiden in der zombieverseuchten Stadt Harran geht mit dem neusten DLC in die nächste Runde. So hat Entwickler Techland, nach einem kleinen appetitlichen Teaser als Vorspeise, den Trailer-Hauptgang auf der diesjährigen Gamescom Opening Night Live serviert und eines ist klar – es wird blutig. Das DLC Bloody Ties erscheint am 13. Oktober dieses Jahres."Als Aiden werden Sie durch das Versprechen von Reichtum, Ruhm und Zugang zu der besten Ausrüstung ermutigt, an einem Turnier teilzunehmen, bei dem die Teilnehmer alles opfern, nur um sich einen Namen zu machen. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, um Ihre Feinde zu besiegen, und gewinnen Sie Verbündete, um Ansehen zu erlangen. Sie werden schnell feststellen, dass das Streben nach Berühmtheit nur der Anfang ist und Sie in eine Verschwörung um Macht und Rache verwickelt werden."Die Geschichte um das Schlachtfest im Gladiatorengewand wird dabei von Astrid im Stil traditioneller Märchen und Fabeln begleitet. Um euch in der Massaker-Halle den Quests und Arena-Herausforderungen - samt neuen mutierten Gegnern - auch stellen zu können, steht euch nicht nur eine große Auswahl an bekannter und erstmaliger Ausrüstung zur Verfügung, sondern auch der neue Schildhandschuh durch welchen, Zitat: "kreatives Kämpfen noch kreativer wird."Das DLC erscheint am 13. Oktober dieses Jahres für PC, PlayStation und Xbox. Vorbesteller von Bloody Ties erhalten am 06. September exklusiven Zugang zum Aristocrat Pack. Dies enthält:Outfit: „Aristocrat“-Wache — Das vornehmste unter den Wachen-Outfits.Waffe: „Aristocrat“ — Es ist ein Wunder, dass kein blaues Blut bei seinen Schnitten fließt.