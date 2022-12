Dying Light 2: Stay Human: Techland kündigt große Verbesserungen für 2023 an

Dying Light 2: Bessere Koop-Erfahrung & noch physischere Kämpfe

Zweiter DLC folgt 2023

Das Jahr war für Techland ein ziemlich erfolgreiches: Nach jahrelanger Entwicklungsphase konnte man Dying Light 2: Stay Human veröffentlichen und war damit auch sehr erfolgreich, wie der Steam-Rückblick beweist . Im kommenden Jahr will man den Weg weitergehen.Dies kündigt Franchise Director Tymon Smektala in einem kurzen Video auf YouTube an. Darin wirft er nicht nur einen Blick auf das Jahr 2022 zurück, sondern spricht auch knapp über Änderungen, die 2023 für Dying Light 2 geplant sind.Neben dem Release der Vollversion und dem späteren DLC Bloody Ties gab es für Dying Light 2 im zu Ende gehenden Jahr außerdem 10 große Updates, wie Smektala ausführt. Die haben nicht nur viele Fehler und Performanceprobleme behoben, sondern auch neue Inhalte und Funktionen hinzugefügt, wie etwa einen New Game Plus- und Foto-Modus.Dabei wird es aber nicht bleiben, denn schon seit längerem arbeitet man intern an größeren Verbesserungen für das Zombie-Spiel. Die benötigen aber natürlich etwas mehr Zeit, weshalb sie erst im kommenden Jahr erscheinen werden.Ins Detail geht Smektala zwar nicht, aber nennt trotzdem ein paar der geplanten Verbesserungen. Unter anderem möchte man das Nacht-Gameplay noch intensiver und gruseliger gestalten. Darüber hinaus sollen die Kämpfe zukünftig brutaler und physischer ausfallen, während man zugleich neue Feinde und Waffentypen implementiert. Zu guter Letzt soll auch der Koop-Modus verbessert werden, unter anderem nimmt man sich das Speichersystem zur Brust.Neben den Verbesserungen, die mithilfe von kostenlosen Updates bereitgestellt werden, wird es 2023 auch an der Story-Front neue Inhalte geben. Für das kommende Jahr ist ein zweiter DLC angekündigt, dessen Name und Inhalt aber zurzeit noch geheim bleiben.Allzu lange müsst ihr aber nicht mehr auf Informationen warten. Bereits am 4. Februar 2023, dem ersten Jahrestag von Dying Light 2, wollen die Entwickler ausführliche Informationen teilen. Vermutlich wird dies im Rahmen eines Livestreams passieren.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer