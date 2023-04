Dying Light 2: Stay Human: Neues Bauchgefühl-Update schraubt Gewaltgrad deutlich höher

Dying Light 2: Mehr Zerstückelungen im Nahkampf

Der neue Pilger-Außenposten

Ob reiner Zufall oder bewusste Kalkukation: Fürgibt es jetzt ein neues,, welches das Zombie-Action-Spiel noch eine Ecke brutaler macht. Passend zum gerade veröffentlichten KonkurrentenDas sogenanntebringt in erster Linie Verbesserungen für den Nahkampf in Dying Light 2, dessen Gewaltgrad sowohl spielerisch als auch visuell noch einmal eine ganze Ecke gesteigert wurde. Darüber hinaus liefert der Patch ein Transmog-System und einen neuen Pilger-Außenposten mit einem alten Bekannten.Deutlich brutaler ist dabei wörtlich zu nehmen, wie die Entwickler in den Patchnotes auf Steam ausführen. So gibt es fortan in Dying Light 2 mehr Zerstückelungen, da nun jedes Glied "an drei Stellen geschnitten" werden kann. Damit aber nicht genug, denn außerdem gibt es neue Schadensvisualisierungen, wie z. B. sichtbare Knochen und Rippen, ihr könnt Feinden einzelne Stücke Fleisch oder sogar ihre Eingeweide herausreißen, neue Bluteffekte und vieles mehr.Gleichzeitig hat man auch die Ragdoll-Physik angepasst und das Treffer-Feedback überarbeitet. Insgesamt soll sich der Nahkampf in Dying Light 2 somit eine ganze Ecke wuchtiger und eben brutaler anfühlen. Im Trailer erhaltet ihr bereits einen ersten Einblick in diese Verbesserungen:Neben dem überarbeiteten Kampfsystem bietet das Bauchgefühl-Update zusätzlich ein. Somit könnt ihr nun eure getragene Rüstung optisch anpassen, ohne dabei die jeweiligen Werte zu verlieren. Darüber hinaus gibt es in Dying Light 2 jetzt Waffen-Blaupausen, mit der ihr bei Handwerksmeistern eigene Waffen herstellen könnt. Die Affixe werden dabei zufällig vergeben.Zu guter Letzt bringt das Bauchgefühl-Update den neuenins Spiel. Dort wartet der aus dem ersten Teil bekannte Spike auf euch, welcher für euch frische Kopfgelder und Community-Aufgaben über hat. Erledigt ihr diese, erhaltet ihr Pilger-Marken, die ihr gegen besondere Ausrüstung und Outfits eintauschen könnt.Neben den großen Neuerungen enthält der Patch des Weiteren einige Bugfixes und kleinere Verbesserungen. All das dient natürlich auch der Vorbereitung des zweiten großenFalls ihr das Zombie-Spiel von Techland schon durchgespielt habt, gibt es übrigens derzeit eine neue Alternative. Wie gut diese sich schlägt, erfahrt ihr in unseremLetztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer