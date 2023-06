Dying Light 2: Stay Human: Neues Good Night, Good Luck Update erscheint bereits am 29. Juni

Dying Light 2: Good Night, Good Luck bringt dunklere Nächte

Kein Update-Ende in Sicht

Über ein Jahr nach Release arbeitet Techland weiter fleißig anund veröffentlicht regelmäßigIm neuengeht es dieses Mal um die Nacht und um ein verbessertes Parkour-System.Grundlage für das Update ist der von Techland für das Spiel ins Leben gerufene, der Ingame-Events und Patches umfasst. In Good Night, Good Luck geht es nun vor allem um die Nächte, die bislang nicht zwingend eine allzu große Gefahr dargestellt haben. Das soll sich aber jetzt bald ändern, während ihr euren zukünftigen Verfolgern flüssiger entkommen dürft.Mit dem Update, welches bereits amfür alle Plattformen erscheint, werden die Nächte in Dying Light 2 deutlich dunkler. Es ist somit noch wichtiger, eine funktionsfähige Taschenlampe im Gepäck zu haben, während fortan mehr Zombies auf den Straßen unterwegs sind. Besonders fies: Die starken Volatiles sind nun deutlich häufiger anzutreffen und dürften euch das Leben hier und da schwer machen.Darüber hinaus überarbeiten die Macher das Parkour-System von Dying Light 2. Es gibt neue Animationen, ihr erhaltet mehr Kontrolle in der Luft und generell mehr Möglichkeiten, das aktuelle Momentum beizubehalten. Zudem könnt ihr in den Optionen einstellen, ob ihr lieber das aktuelle Bewegunssystem beibehaltet oder etwas mehr Unterstützung bekommt, wenn ihr an Wänden lauft und über Dächer springt.Zu guter Letzt führt das Update Community Maps ein, die direkt aus dem Spiel heraus gestartet werden können. Erstmal wird es die von Fans erstellten Maps jedoch nur auf dem PC geben. Auf den Konsolen soll aber zeitnah ein Update folgen, um auch dort die Maps spielbar zu machen.Mit Good Night, Good Luck ist die Entwicklung von Dying Light 2 noch lange nicht beendet. Entwickler Techland will weiter an dem Open-World-Spiel schrauben und noch mehr Updates in der Zukunft veröffentlichen. Zusätzlich arbeitet das Team außerdem an einem, der jedoch nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht wird.Wie Techland vor wenigen Wochen in einer Mitteilung auf Steam bekannt gab, wird die zweite Erweiterung erst 2024 erscheinen. Dann soll euch der DLC jedoch auf eine neue Karte führen und frische Spielmechaniken beinhalten. Welche genau? Das bleibt natürlich noch offen.Wer bereits alles in Dying Light 2 erlebt, aber immer noch Lust auf Zombie-Geschnetzeltes hat, der kann in Richtungwusste das sehr brutale Action-Spiel durchaus zu überzeugen, auch wenn nicht alles rund läuft.