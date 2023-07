Dying Light 2: Stay Human: Zum 20-jährigen Jubiläum - The Walking Dead-Event gestartet

Dying Light 2: Stay Human würdigt mit eigenem Event The Walking Dead

ein Rick Grimes-Outfit

ein The Walking Dead-Paragleiter

Michonnes Katana

Negans Messer

Das äußerst beliebte Zombie-Franchisefeiert in diesem Jahr sein. Grund genug für die Schöpfer eines anderen beliebten Franchise, den Machern ihren Tribut zu zollen: Ingibt es für kurze Zeit brandneueabzustauben und frischezu bewältigen.Schon heute startet das thematisch passende Event im zweiten-Teil, welches in drei verschiedene Bereiche unterteilt ist. Nochhabt ihr Zeit, die The Walking Dead-Inhalte abzuklappern.Zunächst erwartet euch in Dying Light 2: Stay Human ein Paket aus, von denen ihr einmal am Tag eines der verschiedenen digitalen Comicbuch-Cover abstauben könnt, wenn ihr sie abschließt. Schafft ihr es sogar, an allen sieben Tagen eine Herausforderung zu bewältigen, erwartet euch ein, der an den Sheriff-Hut, den Hauptprotagonist Rick Grimes in The Walking Dead stets auf dem Kopf trägt, erinnert.Außerdem könnt ihr in einer separateneure Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Schafft ihr es, zwischen dem 26. Juli und dem 2. August überzu bezwingen, erwartet euch Lucille – Negans berühmt-berüchtigter, mit Stacheldraht umwickelter Baseballschläger – zu dem ihr obendrein den entsprechenden Bauplan bekommt. Mit eurer Heldentat tragt ihr darüber hinaus zum großen Ganzen bei: Schaffen es die Spieler von Dying Light 2 im besagten Zeitraum, insgesamt überauszurotten, gibt es noch eine tragbare Version von Ricks Hut mit dazu.Abgesehen von den coolen kostenlosen Cosmetics könnt ihr euch auch noch ein passendes Paket aus weiteren passenden Gegenständen im Shop des Spiels zulegen. Mit dabei:Erst vor wenigen Wochen veröffentlichten die Entwickler, welches noch dunklere Nächte ebenso wie mehr Parcours-Elemente mit sich brachte. Und schon zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass noch lange kein Update-Ende für den populären Titel in Sicht ist.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer