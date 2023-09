Dying Light 2: Stay Human: Review-Bombing nach Übernahme durch Tencent und Update mit Mikrotransaktionen

Dying Light 2: Nach der Einführung von Mikrotransaktionen machen sich Spieler durch Review-Bombing Luft

Die-Reihe erfreut sich schon seit dem Release des ersten Titels einer großen und stabilen Fanbase, trotzdem muss sich der Entwicklergerade seiner unzufriedenen Community stellen. Im jüngsten Update wurden inMikrotransaktionen zum Kauf von Skins hinzugefügt, was zuauf der Plattform Steam führte.Bereits direkt nach der Veröffentlichung im Jahre 2022 gab es einige unzufriedene italienische Fans, die das Spiel für die fehlende italienische Sprachausgabe mit Review-Bombing auf der Seite Metacritic bestraften. Jetzt müssen sich die Entwickler erneut mitauseinandersetzen, diesmal aber sogar seitens der gesamten Community.Dasvon Dying Light 2 brachte nicht nur Anpassungen und Änderungen alter Inhalte, sondern auch einige neue Dinge. Dazu gehören neue Animationen für den Kampf mit dem Messer, das Brutality Level, Alterations und die. Letztere sind die Ingame-Währung, die ihr für Echtgeld kaufen könnt, um anschließend im Shop verschiedene Waffen- und Charakterskins zu erwerben. Diese neue Art der Monetarisierung ist auch der Grund für die schlechten Bewertungen, die das Spiel in letzter Zeit auf Steam bekommen hat.Generell ist es nicht verwerflich, neue Inhalte durch eineim Spiel zu finanzieren, jedoch war das bei Dying Light 2 und seinem Vorgänger bisher nie der Fall. Besonders die Paketgrößen und Preise der verschiedenen Gegenstände im Shop sind ein großes Problem. Während DLP nur in Paketen von 500, 1.100, 2.300, 3.600 und 6.500 Punkten erworben werden können, kostet der günstigste Gegenstand im Shop nur 300 Punkte, das bedeutet, ihr müsst fastPunkte kaufen, wie ihr benötigt. Zusätzlich sind es aber 100 Punkte zu wenig, um einen zweiten Skin zu kaufen.In der Community ist man sich allerdings relativ sicher, die neuen Mikrotransaktionen können nur durch diekommen. Das chinesische Unternehmen erzielt einen Großteil seiner Einnahmen durch ebendiese Mikrotransaktionen, darum liegt es nicht fern, dass sie auch beim aktuellen Dying Light 2 Update ihre Finger im Spiel hatten. Die Entwickler haben, um die Wogen zu glätten, aber bereits bekannt gegeben, dass sie an der Preisgestaltung ihrer Skins arbeiten wollen. Zum Glück gibt es aber mehr als nur schlechte Bewertungen auf Steam: Wie wäre es beispielweise mit diesen fünf Spielen die besonders viel Wert auf ihr Gameplay legen