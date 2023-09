Dying Light 2: Stay Human: Neue Inhaltsupdates inklusive Schusswaffen für Herbst und Winter 2023 angekündigt

Dying Light 2: Stay Human bald mit Schusswaffen





Pilgrims, time to update you on our plans for the upcoming months!



Here's a sneak peek at some of the free content coming this fall and winter. Everything shown will be part of regular game updates, available to all DL2SH owners. Oh, did we mention firearms? Stay tuned for more… pic.twitter.com/hckM8hVmmZ



— Dying Light (@DyingLightGame) September 21, 2023

Neue Missionen

Koop-Aktivität Turm-Überfall

neue Gegner Varianten

Waffenreparatur

kostenlose Outfits

Messer und Stangenwaffen

Crossovers mit Vampire: The Masquerade (im Oktober) und For Honor

(im Oktober) und Halloween- und Winter-Events

Update zu den Mikrotransaktionen

Über anderthalb Jahre nach Release ist derfürnoch lange nicht vorbei. In einem neuen Update von Entwickler Techland gibt dieser einen kleinen Ausblick auf diefür das Zombie-Spiel.Ungeachet der kürzlich eingeführten Mikrotransaktionen, für die esund gibt, legt das polnische Studio einen recht umfangreichen Monatsplan vor. Eine Neuerung sticht dabei besonders heraus, denn sie führt einein, welches von vielen Fans seit dem Release gefordert wird.Einer der größten Unterschiede zwischen Dying Light 2 und seinem Vorgänger ist die Wahl der Waffen: Im zweiten Teil geht es nämlich fast ausschließlich um den Nahkampf. Mit Bogen und Armbrust gibt es zwar zwei Fernkampfmöglichkeiten, aber richtigewaren bislang nicht vorhanden. Das wird sich aber in den nächsten Monaten ändern, denn im Zombie-Spiel könnt ihr bald zurgreifen.Laut Techland wird man nach langen Überlegungen Schusswaffen in Dying Light 2 einführen. Wann genau und in welchem Umfang, bleibt offen, aber schon bald sollen dazu mehr Informationen geteilt werden. Das gilt auch für die weiteren Inhalte, an der das Entwicklerteam aktuell arbeitet, darunter:Wann genau die einzelnen Updates veröffentlicht werden, will man noch nicht im Detail verraten. Weitere Infos wird es jedoch schon sehr bald geben, unter anderem im kommenden, dem Franchise Director für Dying Light bei Techland.Zu den kontrovers diskutierten Dying Light Points, den vor wenigen Updates eingeführten Mikrotransaktionen für Dying Light 2, will sich Smektala während derebenso äußern. Ob das Team bereits an Plänen arbeitet, das System anzupassen, dürfte wohl spätestens dann zu Tage kommen.Weitere Updates für Dying Light 2 wird es derweil auch über 2023 hinaus geben: In der Pressemitteilung bekräftigt Techland ein weiteres Mal, dass man. Zudem sich ein zweiter DLC noch in Arbeit befindet, der voraussichtlich 2024 erscheinen wird.