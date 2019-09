In Between: PS4-Umsetzung erscheint in Kürze - 4Players.de

Headup Games hat einen Release-Termin für die PS4-Umsetzung des nachdenklichen Puzzle-Plattformers In Between verkündet: Laut Pressemitteilung kommt der Titel von gentlymad am 18. September zum Preis von 11.99 Euro auf die Sony-Plattform. In unserem Test der PC-Version aus dem Jahr 2015 erhielt In Between eine Wertung von 61%.In der Pressemitteilung heißt es:"Dadurch, dass der Spieler in einem unvermeidlichen Existenzkampf den aussichtslosen Kampf gegen Krebs miterlebt, ist In Between mehr als nur ein einfacher Physik-Platformer. Mit seiner tiefgründigen Geschichte bietet es viele Ansätze das eigene Leben zu reflektieren und beweist damit einmal mehr, dass Spiele eine Form von Kunst sein können."Als Key Features werden genannt:• Eine sehr emotionale interaktive Geschichte über die letzten Lebensphasen• Gameplay-Mechaniken aus der Thanatologie, der Wissenschaft zum Studium des Todes• Ein auf Geschichten fokussierter Puzzle-Platformer• Herausforderndes Vier-Wege-Gameplay zur Änderung der SchwerkraftLetztes aktuelles Video: a