Masquerada: Songs and Shadows: Taktik-Rollenspiel erscheint Anfang Mai auf Switch - 4Players.de

Die Witching Hour Studios und Ysbryd Games wollen ihr bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienenes Taktik-Rollenspiel Masquerada: Songs and Shadows am 9. Mai 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis im eShop soll wie auf allen anderen Plattformen knapp 20 Dollar betragen. Mehr über das Spiel gibt es in unserem Test und auf der offiziellen Website . Hier zudem erste Spieleindrücke der Switch-Umsetzung:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch