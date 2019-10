The Park: Psycho-Thriller wird für Switch umgesetzt; weitere Sprachausgaben folgen - 4Players.de

Funcom hat eine Switch-Umsetzung von The Park für den 22. Oktober 2019 angekündigt (Preis: 9,99 Euro im eShop). The Park wurde 2015 für PC und 2016 für PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht. Ursprünglich erschien der Titel nur in englischer Sprach- und Textausgabe. "In Kürze" sollen weitere Sprachausgaben hinzugefügt werden, inklusive Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch und Japanisch. Zum Test (PC): Eine Mutter ruft nach ihrem Sohn: Callum ist in einem Vergnügungspark verschwunden, nachts und außerhalb der Öffnungszeiten. Die Prämisse klingt vertraut, auch weil der Park ein Schauplatz aus dem Online-Rollenspiel The Secret World ist – seines Zeichens eine Art Best-of fantastischer Monster, Mythen und Legenden. Im Fahrwasser von Dear Esther und Gone Home nutzen dessen Entwickler jetzt dieses unheimliche Szenario für einen psychologischen Horror-Trip. Eigentlich eine klasse Idee...Letztes aktuelles Video: Die Geschichte hinter dem Freizeitpark