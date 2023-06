Pikmin 4: Neuer Übersichtstrailer kündigt kostenlose Demo an

Pikmin 4: Auf der Suche nach Captain Olimar

Zehn Jahre nach dem Release des Vorgängers stehtnun endlich vor der Tür: Schon in weniger als einem Monat ist es so weit, dann wuseln die bunten Lastenträger auf die Nintendo Switch.Falls ihr nicht mehr so lange warten könnt und mit neuen und alten Pikmin schon jetzt auf Erkundungstour gehen wollt, dürfte die aktuelle Nachricht von Nintendo euch sehr entgegenkommen: Der frisch veröffentlichtezum vierten Hauptteil der Strategie-Adventure-Reihe hat nämlich auch eineim Gepäck.Die könnt ihrauf eure Switch herunterladen und so schon gut drei Wochen vor Release in die Welt von Pikmin 4 hereinschnuppern. Falls ihr nicht einfach blindlings in die Gratis-Kostprobe stolpern wollt, lohnt vorab ein Blick in den erwähnten Übersichtstrailer, den wir euch unten eingebettet haben und der noch einmal ausführlich erklärt, was euch im Spiel erwartet.Wieder einmal istin Schwierigkeiten und mit eurem selbst erstellten Charakter tretet ihr der Rettungseinheit bei, um den verloren gegangenen Weltraumforscher wieder aufzugabeln. Bei eurer Mission trefft ihr auf viele verschiedene Pikmin, die euch mit unterschiedlichen Fähigkeiten bereitwillig zur Hand gehen. Neu zu dem bekannten Arsenal gesellen sich diesowie der Hund Otschin.Im weiteren Verlauf zeigt der Trailer, welche Abenteuer euch bei der Rettung von Olimar noch so über den Weg laufen werden, darunter die, Untergrundhöhlen und Nachtmissionen, bei denen die Gegner deutlich aggressiver agieren. Auch das neue Crafting-System und das Zurückspul-Feature finden Erwähnung.Zum Abschluss des fast siebenminütigen Videos kündigt Nintendo dann auch die erwähnte Demo für Pikmin 4 an, die ihr euch ab sofort kostenlos im Nintendo eShop herunterladen könnt und derensich mit in die Vollversion nehmen lässt, wenn diese am 21. Juli erscheint.veröffentlichte man überdies überraschend die ersten beiden Pikmin-Spiele für die Switch.