Pikmin 4: Gewinnspiel: Wir verlosen das Spiel und ein knuffiges Merchandise-Paket - nur noch heute!

Vor über zehn Jahren erschienauf der Wii U und seitdem warten Fans der bunten Lastenträger geduldig auf einen Nachfolger. Nun hat die Durststrecke ein Ende:steht endlich vor der Tür.Schon morgen spaziert das neue Abenteuer rund um Captain Olimar und seine tollpatschige Crew auf die Nintendo Switch. Zur Feier der kommenden Veröffentlichung veranstalten wir einund verlosen gemeinsam mit Nintendo einmal Pikmin 4 sowie ein passendes Merchandise-Paket mit einem T-Shirt und einigen flauschigen Überraschungen.Um die letzten Stunden bis zum Release ein wenig zu verkürzen, bietet sich derweil ein Blick in dievon Pikmin 4 an, bei der ihr schon ein bisschen in den kommenden Ableger reinschnuppern könnt. Die neuen Eis- oder Leucht-Pikmin erwarten euch in den ersten Stunden zwar noch nicht, dafür könnt ihr bereits auf dem Rücken desdurch die Gegend reiten und das präzise Schleudern der Pikmin üben.Im Rahmen des Gewinnspiels möchten wir von euch wissen, waszu Pikmin 4 war. Egal ob ihr einen Screenshot oder eine zwei- bis dreiteilige Beschreibung mit uns teilt, egal ob Otschin, die Pikmin oder gar die Crew-Mitglieder im Vordergrund stehen: Zeigt uns auf möglichst kreative Art und Weise, was euch innerhalb des Probeausflugs am besten gefallen hat.Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt ihran 4players@funkemedien.de. Die einfallsreichste Einsendung gewinnt und wird per E-Mail benachrichtigt, Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr unten.