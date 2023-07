Pikmin 4: Gewinnspielauflösung: Mit Radieschen zum Sieg

Pikmin 4: Ein nostalgischer Demo-Moment

In freier Wildbahn haben die Radieschen-Pikmin einen wertvollen Game Boy Advance SP gefunden.

Mit ihrem Schatz auf dem Weg zurück zum Raumschiff stolpern die fleißigen Pflanzenwesen über gigantisches Schuhwerk.

Seit Freitag wuselt mitwieder eine bunte Horde knuffiger Gewächs-Geschöpfe auf der Nintendo Switch und daher hat unser Gewinnspiel vor Kurzem sein Ende gefunden.Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für die vielenvon euch bedanken, die uns mit ihren süßen Geschichten oder knuffigen Fotos immer wieder ein Schmunzeln entlockt haben. Besonders viel Freude hat uns die E-Mail vonbereitet, in der er nicht nur seine Liebe zu der Pikmin-Reihe beteuert, sondern auch zwei kreative Beweise mitgeschickt hat.Offenbar hat Lars alsschon auf Pikmin 4 hin gefiebert: „Ich bin Pikmin-Fan der ersten Stunde und habe schon auf dem GameCube die ersten beiden Teile gespielt. Schon damals haben mich die kleinen Pflanzen-Kerle begeistert. Vor allem immer dann, wenn kleine Verweise auf die Nintendo-Historie eingebaut wurden. So ja auch bei der Demo von Pikmin 4.“Entsprechend hat er auch seinenausgewählt: „Mir gefällt besonders der Abschnitt, in dem die Pikmin losziehen, um einen ganz besonderen Schatz – auch einen meiner eigenen Kindheit – zu bergen: einen Game Boy Advance SP. Mit vereinten Kräften packen die Pflanzenwesen an und bringen ihn zur Zwiebel.“„In freudiger Erwartung auf den Release des Spiels, das ich dann hoffentlich auch wie Pikmin 3 im Koop-Multiplayer mit meinen Kindern spielen kann, die auch schon begeisterte Pikmin-Fans sind, haben wir uns ein Pikmin-Cosplay für Radieschen überlegt. Mit meinem originalen Game Boy Advance SP von damals.“ Das Ergebnis seht ihr oben eingebettet: Diehaben den Handheld-Klassiker offenbar erfolgreich geborgen.Als Gewinner kann Lars diese Aktion mit seinen Kindern bald auch in Pikmin 4 nachspielen, obwohl der Koop-Modus leider nicht so umfangreich wie beim Vorgänger ist., seines Zeichens Schöpfer der Reihe, grübelte in einem Interview derweil zuletzt darüber nach,