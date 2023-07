Pikmin 4: Legt den mit Abstand stärksten Launch der Reihe hin

Pikmin 4: Alle guten Dinge sind vier

, dürfte der Launch vonihn mehr als positiv überrascht haben.Der vierte Teil der mittlerweile mehr als zwanzig Jahre alten Echtzeit-Strategie entpuppte sich in Japan nämlich als wahrer Chart-Stürmer und ließ im direkten Vergleich nicht nur alle drei Vorgänger hinter sich, sondern auch andere Software-Konkurrenten.verkauften sich innerhalb der ersten Woche nach Release alleine im Land der aufgehenden Sonne.Die genauen Zahlen lieferte vor einigen Tagen das japanische Videospielmagazin Famitsu : Alsplatzierte sich Pikmin 4 mit 401.853 verkauften Exemplaren ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt vonmit 15.616 Einheiten (insgesamt 1.775.035) und Dauerbrennermit 10.749 (insgesamt 5.385.022). Die einzige andere Neuerscheinung auf der Liste ist derweil, das auf der PlayStation 4 und der Nintendo Switch zusammen nur knapp über die 20.000 kam.Ein Blick in die Vergangenheit verrät währenddessen, dass Pikmin 4 damit dieinnerhalb der ersten Release-Woche verbuchen kann.auf dem GameCube brachte es auf 101.299 Einheiten,auf der gleichen Plattform immerhin auf 161.930, währenddank der nicht sonderlich erfolgreichen Wii U nur 102.188 Exemplare absetzte. Die Deluxe-Variante auf der Nintendo Switch legte dann noch einmal mit 171.349 Einheiten nach (via Nintendo Everything ).Diese Zahlen umfassen übrigensin Japan, keine digitalen Downloads – womit gerade Pikmin 3 Deluxe und Pikmin 4 noch mehr Nutzer erreicht haben dürften. Wann der aktuelle Ableger dann die anderen Titel insgesamt überholen wird, bleibt abzuwarten: Mit einem derart starken Anfang dürften 1.6 Millionen (Pikmin 1), 1.12 Millionen (Pikmin 2), 1.27 Millionen (Pikmin 3) und 2.23 Millionen (Pikmin 3 Deluxe) (via VG Chartz ) aber wohl nur eine Frage der Zeit sein.Falls ihr noch nicht der Grund dafür seid, dass Pikmin 4 einen deutlich erfolgreicheren Start als seine drei Vorgänger hingelegt hat und noch Hilfe bei der Kaufentscheidung brauchen solltet,. Dort schildern wir ausführlich, was den vierten Ableger zum wohl besten und vor allemmacht.