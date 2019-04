Pokémon GO: Im Juli 2019 findet das Pokémon GO Fest in Dortmund statt - 4Players.de

Niantic und The Pokémon Company International haben die "Pokémon GO Summer Tour 2019" angekündigt. Bei der Eventreihe können Trainer an interaktiven Augmented-Reality-Erlebnissen teilnehmen. Erstmals findet das Eventformat auch in Deutschland statt. Vom 4. bis zum 7. Juli 2019 wird Dortmund zum Gastgeber des ersten Pokémon GO Fest in Europa. Weiterer Austragungsort ist Chicago (USA) vom 13. bis zum 16. Juni. Abgerundet wird die Sommertour mit einem Pokémon GO Fest in Asien."Zur letztjährigen Pokémon GO Summer Tour kamen hunderttausende Trainer zu Live-Events auf der ganzen Welt zusammen und bescherten uns unvergessliche Momente und Geschichten", sagt John Hanke, Gründer und CEO von Niantic, Inc. "Im kommenden Sommer wollen wir weiter auf diesem Erfolg aufbauen und noch mehr Möglichkeiten für Trainer schaffen, diese unglaublichen Parks und Städte zu genießen. Sie können miteinander interagieren und Freundschaften schließen, während ihnen auf ihrer Reise Pokémon in der realen Welt begegnen.""Nach dem großen Erfolg der Pokémon GO Safari Zone im vergangenen Jahr, bei der mehr als 170.000 Gäste aus aller Welt in die Ruhrgebietsstadt strömten, wurde Dortmund nun auch als Austragungsort für ein Pokémon GO Fest ausgewählt. Während diesem Live-Event werden Trainer die Möglichkeit haben, Pokémon GO gemeinsam mit alten und neuen Freunden zu spielen, die Dortmunder Kulturgeschichte zu erkunden und mit lokalen Attraktionen zu interagieren. Der Ticketverkauf startet bereits in wenigen Wochen", schreibt Niantic. Weitere Informationen rund um das Pokémon GO Fest in Dortmund gibt es auf der Webseite "Während den jeweiligen Pokémon GO Summer Tour Events können Trainer, die nicht direkt vor Ort sind, dennoch an speziellen Pokémon GO-Herausforderungen teilnehmen, um auf ein globales Ziel hinzuarbeiten: eine Belohnung für alle. Die Details zu den globalen Herausforderungen werden vor jeder Veranstaltung bekannt gegeben. Zusätzlich finden die Pokémon GO Community Days auch in den Monaten Juni, Juli und August statt."Letztes aktuelles Video: Die Welt in Pokmon GO