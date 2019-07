Pokémon GO: Mehr als 85.000 Teilnehmer beim Pokémon GO Fest in Dortmund - 4Players.de

Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android)

Vom 04. bis zum 07. Juli fand im Westfalenpark in Dortmund das Pokémon GO Fest statt. Es war das erste in Europa ausgerichtete Pokémon GO Fest. Mehr als 85.000 Spieler trafen sich über vier Tage verteilt im Westfalenpark. 200.000 Pokémon-Trainer spielten zudem im Raum Dortmund."Die Trainer im Westfalenpark liefen zusammen fast 400.000 Kilometer und sammelten mehr als 28 Millionen Pokémon. Dabei erkundeten sie im Westfalenpark vier unterschiedliche Pokémon-Lebensräume. Im Areal 'Mysterious Woods' konnten die Trainer seltsam geformte Blasen beobachten, die in der Luft schwebten, während sie Pokémon wie Trasla und Paras begegneten. Der Lebensraum 'Steel Factory' würdigte die Dortmunder Industriegeschichte – hier konnten Stahl-Pokémon wie Magnetilo und Panzaeron gefangen werden. Die Trainer zeigten ihre Kreativität, während sie den Lebensraum 'Rocky Terrain' besuchten, und schossen Augmented-Reality-Fotos von Digda und Onix in einer Höhle. Dies war Teil der von Prof. Willow gestellten Forschungsaufgaben für den Tag. Am 'Boat Lake' kühlten sich die Spieler dank einer Wasserfontäne ab und hielten Ausschau nach Pokémon wie Perlu und Kanivanha. Speziell für Trainer, die ihre Pokémon-Sammlung vervollständigen wollten, wurde ein Trading Outpost eingerichtet. Dort tauschten sie Pokémon aus der ganzen Welt um ihrem Pokédex fehlende regionale Pokémon hinzuzufügen. Mehr als 28 Millionen Pokémon wurden während des Pokémon GO Fests in Dortmund gesammelt", fasst Niantic zusammen."Der Westfalenpark verwandelte sich im Rahmen des Pokémon GO Fest in eine zauberhafte Spielwiese: In die Echtwelt übertragene Pokémon-Lebensräume, exklusive Spielinhalte und die aus aller Welt angereiste Community machten das weitläufige Areal zu einer mit nahezu allen Sinnen erfassbaren Augmented-Reality-Welt. (...) Die Spieler schlossen neue Freundschaften, gingen gemeinsam auf Abenteuerreise - und das über alle Alters- und Ländergrenzen hinweg. Außerdem konnten sie sich auf einer großen Weltkarte im Park verewigen. So wurde schnell deutlich, von welchen Orten die Trainer angereist sind, um in Dortmund dabei zu sein. Beim exklusivsten Pokémon GO-Event Europas wurde Spanisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Schwedisch, Holländisch, Chinesisch, Japanisch, Portugiesisch und viele weitere Sprachen aus allen Ecken der Welt gesprochen."Letztes aktuelles Video: Die Welt in Pokmon GO