Pokémon GO: Die ersten Pokémon aus der Einall-Region sind da - 4Players.de

"Spark ist für seine Forschung viele Kilometer gelaufen, um Eier auszubrüten. Dabei hat er herausgefunden, dass folgende Pokémon ab jetzt aus Eiern schlüpfen: 2-km-Eier: Nagelotz, Yorkleff, Felilou, Dusselgurr 5-km-Eier: Serpifeu, Floink, Ottaro, Elezeba, Rotomurf, Tarnpignon 10-km-Eier: Kastadur, Klikk, Lichtel, Golbit, Kapuno

Candela hat nach Dutzenden Raid-Kämpfen herausgefunden, dass ihr ab jetzt Yorkleff, Nagelotz und Klikk in Raid-Kämpfen herausfordern könnt. Beachtet, dass Klikk bisher nicht in der Wildnis gesichtet wurde.

Blanche hat nach einigen langen Reisen und sorgfältigen Nachforschungen herausgefunden, dass einige Pokémon nur in bestimmten Teilen der Welt in der Wildnis erscheinen. Heißen wir diese Pokémon gemeinsam willkommen! Asien-Pazifik: Vegimak, das Grasaffe-Pokémon Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Grillmak, das Hitze-Pokémon Amerika und Grönland: Sodamak, das Wasserstrahl-Pokémon Westliche Hemisphäre: Furnifraß, das Ameisenbär-Pokémon Östliche Hemisphäre: Fermicula, das Eisenameise-Pokémon

Der Einall-Stein wird in Pokémon GO eingeführt! Dieses schwarz-weiße Entwicklungs-Item ermöglicht die Entwicklung bestimmter Pokémon. Versuche doch mal, den Einall-Stein bei einem Pokémon wie Laternecto zu verwenden. Dieses Item kann durch Forschungsdurchbrüche erhalten werden."

In Pokémon GO werden langsam aber sicher die Pokémon aus der Einall-Region (Unova) eingebaut. Serpifeu, Floink, Ottaro, Felilou, Dusselgurr, Elezeba und weitere Pokémon aus der fünften Generation (Pokémon Schwarze Edition und Pokémon Weiße Edition) können nun in der Spielwelt gefunden werden. Yorkleff, Nagelotz und Klikk werden derweil in Raid-Kämpfen auftauchen. In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Pokémon aus der Einall-Region ihren Weg in die Welt von Pokémon GO finden.