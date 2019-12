Pokémon GO: "Buddy Adventure"-Feature soll Interaktion mit "Kumpel-Pokémon" ermöglichen - 4Players.de

- Bester Kumpel: Ab diesem Kumpel-Level trägt euer Kumpel-Pokémon das Bester-Kumpel-Band, damit jeder sehen kann, wie nah ihr euch steht. Pokémon mit dem Status "Bester Kumpel" erhalten im Kampf einen WP-Boost, solange sie als Kumpel-Pokémon festgelegt sind.



Niantic will Nutzern von Pokémon GO (iOS und Android) mehr Gelegenheiten dafür bieten, mit Freunden auf Abenteuerreise zu gehen und die Welt zu entdecken. Mit dem neuen „Buddy Adventure”-Feature sollen Trainer "bald" mit ihrem Kumpel-Pokémon in einem neuen Augmented-Reality-Modus interagieren können. Die offizielle Website erläutert:"Durch Kumpel-Abenteuer können Trainer und ihre Kumpel-Pokémon eine unvergleichliche Bindung aufbauen. Wenn euer Kumpel-Level durch Spielen, Füttern, Kämpfen und Erkunden gestärkt wird, lernt ihr euer Kumpel-Pokémon nach und nach besser kennen und erfahrt, wie es sich gerade fühlt. Außerdem setzt das Wechseln des Kumpel-Pokémon den Fortschritt beim Sammeln von Bonbons nicht mehr zurück. Bei einer Sache sind sich alle guten Pokémon-Trainer einig: Ein Pokémon auf der eigenen Entdeckungs- und Entwicklungsreise dabei zu haben ist eine unglaubliche Bereicherung.Startet euer Kumpel-Abenteuer, indem ihr eurem Kumpel-Pokémon Beeren füttert. Dadurch wird euer Kumpel-Level auf "Guter Kumpel" erhöht. Ab dann folgt euer Kumpel euch auf der Karte! Ihr könnt euer Kumpel-Pokémon füttern, indem ihr zum Kumpel-Profil navigiert, auf "Spielen!" tippt und so mit ihm interagiert. Über die Profilseite könnt ihr eurem Kumpel auch direkt einen kleinen Snack geben.Jedes Pokémon hat andere Eigenheiten und drückt sich anders aus. Seht euch die unterschiedlichen Bewegungen und Gesten genau an, wenn ihr mit eurem Kumpel-Pokémon spielt oder mit ihm auf Entdeckungstour geht.Pokémon GOIhr könnt euer Kumpel-Pokémon jedoch nicht nur füttern, sondern auch mit ihm spielen. Beobachtet, wie euer Kumpel-Pokémon reagiert, wenn ihr mit ihm im AR+-Modus interagiert. Ihr werdet feststellen, dass jedes Pokémon anders reagiert. Achtet darauf, den AR+-Modus in den Einstellungen zu aktivieren.Wenn ihr die Bindung zu eurem Kumpel-Pokémon stärkt, steigt auch euer Kumpel-Level. Dadurch schaltet ihr zusammen tolle Boni frei. Es gibt die Kumpel-Level "Guter Kumpel", "Superkumpel", "Hyperkumpel" und "Bester Kumpel".- Guter Kumpel: Euer Kumpel-Pokémon kann euch auf der Karte folgen! Außerdem seht ihr im Kumpel-Profil, wie es sich aktuell fühlt.- Superkumpel: Habt ihr manchmal Probleme dabei, Pokémon zu fangen? Euer Kumpel-Pokémon kann euch bei Begegnungen mit wilden Pokémon vielleicht zu Hilfe kommen. Außerdem kann es Items sammeln, die euch auf der Pokémon-Reise nützlich sind.- Hyperkumpel: Euer Kumpel-Pokémon informiert euch über interessante Orte in der Nähe und hilft euch so beim Erkunden eurer Umgebung. Außerdem bringt es euch Souvenirs, die ihr im Kumpel-Profil ansehen könnt.Verdient euch die Zuneigung eures Kumpel-Pokémon, um eure Freundschaft zu stärken. Die Zuneigung wird in Herzen angegeben. Ihr könnt diese steigern, indem ihr euer Kumpel-Pokémon auf der Karte hinter euch herlaufen lasst, mit ihm Kämpfe bestreitet, Schnappschüsse von ihm macht und es streichelt und füttert. Je mehr Zuneigung ihr gewinnt, desto besser ist die Laune eures Kumpel-Pokémon.Wenn es die beste Laune (Aufgeregt) hat, werden folgende Boni freigeschaltet:- Die Entfernung für das Sammeln von Kumpel-Bonbons wird halbiert.- Die Anzahl der Herzen pro Aktion wird verdoppelt.- Trainer können Bonusherzen verdienen.Im überarbeiteten Kumpel-Profil seht ihr den Fortschritt beim Sammeln von Kumpel-Bonbons, die aktuelle Laune des Kumpel-Pokémon, das Kumpel-Level und eine Auflistung der Aktivitäten, mit denen ihr täglich die Zuneigung des Kumpel-Pokémon gewinnen könnt. Außerdem könnt ihr nachsehen, welche Pokémon bereits eure Kumpel waren und welche Abenteuer ihr dabei erlebt habt. Denkt daran: Freundschaft ist ein Geben und Nehmen. Unternehmt also täglich etwas mit eurem Kumpel-Pokémon, damit ihr mehr Zuneigung gewinnt und schneller Freunde werdet.Sobald alle Trainer auf der Welt Kumpel-Abenteuer bestreiten können, gibt es sogar noch mehr, auf das ihr euch freuen könnt. Euer Kumpel-Pokémon kann bald die Kumpel-Pokémon anderer Trainer im gemeinsamen AR-Modus treffen.In diesem neuen gemeinsamen AR-Modus könnt ihr euch per AR+ mit zwei anderen Trainern synchronisieren, um ein Gruppenfoto mit euren Kumpel-Pokémon zu machen. Das ist die perfekte Gelegenheit, unvergessliche Pokémon-Momente und -Erinnerungen mit euren Freunden zu schaffen.Wir hoffen, dass ihr viel Freude dabei habt, das neue Feature für eure Kumpel-Pokémon zu erkunden, Trainer! Teilt die besten Momente und Fotos mit eurem Kumpel-Pokémon mit #PokemonGOBuddy, sobald ihr das neue Feature getestet habt."