Pokémon GO: Weltweit erster "Speciality Store" in Tokio eröffnet - 4Players.de

In Tokio gibt es bekanntlich nichts, was es nicht gibt - und neuerdings auch einen "Speciality Store" für Pokémon GO : Wie Soranews24.com berichtet, können Fans sich dort mit allerlei Merchandise eindecken oder sich auch in dedizierte Kampfzonen und Tauschbereiche begeben.Bei der Suche nach fehlenden Taschenmonstern für den Pokédex sollen sogar verschiedene Übersetzungstafeln der Namen weiterhelfen. Eine leuchtende Säule verrät jederzeit, welches Team das örtliche Gym hält, darüber hinaus stehen einige der Spielfiguren als Puppen in Lebensgröße herum. Die Adresse lautet "Tokyo-to, Toshima-ku, Higashi Ikebukuro 3-1-2, Sunshine City Alpa 2nd floor", die Öffnungszeiten sind täglich 10 Uhr morgens bis acht Uhr abends. Zur Website des Einkaufs- und Vergnügungszentrums geht es hier. Hier ein Instagram-Eindruck vom Soranews24.com-Redakteur P.K. Sanjun: