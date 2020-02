Pokémon GO: Events und Pläne für Februar 2020

Das Freundschaftslevel steigt schneller.

Doppelte Tausch-Bonbons

Halbierter Sternenstaub beim Tauschen

Ihr könnt täglich bis zu 40 Geschenke öffnen.

Ihr könnt bis zu 20 Geschenke in eurem Beutel aufbewahren."

"Einige Pokémon sind zur Feier erschienen! Haltet in der Wildnis Ausschau nach Pikachu und Evoli mit Partyhüten. Außerdem schlüpfen Bisasam, Glumanda und Schiggy im gleichen festlichen Look aus 7-km-Eiern. Mit Glück könnt ihr beim Feiern auch auf die Schillernden Formen dieser Pokémon treffen!

Armored-Mewtu schlägt in Raid-Kämpfen der Stufe 5 zurück! Armored-Mewtu tritt nicht nur in Pokémon: Mewtu schlägt zurück - Evolution auf. Es erscheint auch wieder in Raid-Kämpfen und kennt die spezielle Lade-Attacke Psychostoß.

Erinnert ihr euch an die Klon-Pokémon? Einige von ihnen erscheinen bald in Pokémon GO! Zur Feier des Filmstarts von Pokémon: Mewtu schlägt zurück - Evolution auf Netflix am Pokémon Day erscheinen besondere Klon-Pokémon in Raid-Kämpfen der Stufe 4 - Bisaflor, Glurak und Turtok. Denkt daran, eure Fotos während des Events mit #GOsnapshot zu teilen! Vielleicht erscheint ein Klon-Pikachu auf euren Fotos, das ihr fangen könnt!



Trainer können zwei Spezial-Tausche pro Tag durchführen. Weitere Informationen zum Spezial-Tausch findet ihr in diesem Artikel im Hilfe-Center."

Nidorino mit Partyhüten erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 2.

Gengar, die die Attacken Schlecker und Psychokinese kennen und Partyhüte tragen, erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 4.

Mit Glück könnt ihr sogar Schillernden Nidorino oder Schillernden Gengar mit Partyhüten begegnen!

Ihr erhaltet während des Events bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Ihr könnt jedoch immer nur einen Raid-Pass im Beutel aufbewahren, und übrige Pässe verfallen nach dem Event."

Niantic und The Pokémon Company International haben die Events und Pläne für den Februar 2020 in Pokémon GO bekanntgegeben. Alle Angaben laut Niantic."Wenn ihr die letzte Spezialforschung zu Team GO Rocket abgeschlossen habt, könnt ihr mit der Forschung im Februar namens "Die Arbeit eines Professors ist nie getan" beginnen. Dabei müsst ihr Team GO Rocket, die Bosse und Giovanni ein weiteres Mal besiegen, um das Legendäre Crypto-Pokémon Raikou zu retten. Schließt diese Spezialforschung bis Ende Februar ab, um Crypto-Raikou zu fangen.""Von Samstag, den 1. Februar 2020 um 13 Uhr PST bis Sonntag, den 1. März 2020 um 13 Uhr PST (GMT -8) begegnet ihr dem Fledermaus-Pokémon Fleknoil bei Forschungsdurchbrüchen und bekommt sogar zusätzliche Bonbons! Dieses Einall-Pokémon feiert damit sein Debüt in Pokémon GO. Wisst ihr auch, warum es ausgerechnet im Februar eingeführt wird? Seht euch doch nur seine süße Nase an! Dieses Pokémon vom Typ Psycho und Flug saugt sich mit seinem Nasenloch an Höhlenwänden fest und hinterlässt dort eine herzförmige Spur. Man sagt, dass es Glück verheißt, wenn sich ein Fleknoil an einem Menschen festsaugt und auf ihm einen herzförmigen Fleck hinterlässt. Wir hoffen aber, dass Fleknoil euch nicht nur Glück bringt, sondern euch auch ans Herz wächst.""Boreos erscheint von Dienstag, den 4. Februar 2020 um 13 Uhr PST bis Dienstag, den 25. Februar 2020 um 13 Uhr PST (GMT −8) in Raid-Kämpfen der Stufe 5. Dieses Einall-Pokémon feiert damit sein Debüt in Pokémon GO. Der Wind, den Boreos beim Fliegen erzeugt, ist angeblich so stark, dass er alles aus den Angeln hebt. Dieses Legendäre Flug-Pokémon ist bestimmt eine gute Ergänzung für euer Kampfteam. Setzt eure besten Pokémon mit Elektro-, Eis- und Gesteins-Attacken ein, um es zu besiegen.""Wir möchten die vielen großartigen Sinnoh-Pokémon feiern, mit denen ihr euch angefreundet habt! Deshalb erscheinen Sinnoh-Pokémon von Freitag, den 7. Februar 2020 um 8 Uhr (Ortszeit) bis Montag, den 10. Februar 2020 um 10 Uhr (Ortszeit) häufiger in der Wildnis. Aus allen 7-km-Eiern, die ihr während dieses Zeitraums erhaltet, schlüpfen ausschließlich Sinnoh-Pokémon wie Knospi, Wadribie, Bronzel, Kaumalat, Riolu, Hippopotas und Mantirps. Außerdem könnt ihr bei eventspezifischen Feldforschungsprojekten Pokémon aus der Sinnoh-Region begegnen und Sinnoh-Steine erhalten. Zu guter Letzt könnt ihr mit Glück Schillernden Riolu oder Hippopotas begegnen! Weitere Informationen zum Event folgen bald.""Bald liegt Liebe in der Luft! Unser jährliches Event zum Valentinstag ist zurück. Von Freitag, den 14. Februar 2020 um 8 Uhr (Ortszeit) bis Montag, den 17. Februar 2020 um 10 Uhr (Ortszeit) erscheinen rosa Pokémon häufiger in der Wildnis, in Raid-Kämpfen und in Feldforschungsprojekten – außerdem schlüpfen sie häufiger aus Eiern. Zudem erscheinen das Gehör-Pokémon Ohrdoch und das Fürsorge-Pokémon Mamolida zum ersten Mal in Pokémon GO! Diese Pokémon sind jedoch selten und ihr braucht eine Portion Glück, um sie zu finden! Während dieses Events bleiben gewöhnliche Lockmodule sechs Stunden lang aktiv und ihr erhaltet doppelt so viele Fang-Bonbons. Mit Glück könnt ihr Schillernde Wonneira ausbrüten oder Schillernden Chaneira in der Wildnis begegnen!""Passend zu den Feierlichkeiten in Rosa findet am Samstag, den 15. Februar 2020 von 14 bis 17 Uhr (Ortszeit) ein Raid-Tag mit Schlurp statt! In diesem Zeitraum erscheint Schlurp in Raid-Kämpfen der Stufe 4 - und es kann Bodyslam! Ihr erhaltet während des Events kostenlos bis zu fünf zusätzliche Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Ihr könnt jedoch immer nur einen Raid-Pass im Beutel aufbewahren, und übrige Pässe verfallen nach dem Event. Die besonders Glücklichen unter euch können sogar einem Schillernden Schlurp begegnen!""In diesem Monat feiern wir jedoch nicht nur die Liebe, sondern auch die Freundschaft! Von Freitag, den 21. Februar 2020 um 8 Uhr (Ortszeit) bis Montag, den 24. Februar um 10 Uhr (Ortszeit) findet ein Freundschaftsevent mit folgenden Boni statt:Von Dienstag, den 25. Februar 2020 um 13 Uhr bis Montag, den 2. März 2020 um 13 Uhr PST (GMT -8)DetailsBoni"Sonntag, 1. März 2020 von 14 bis 17 Uhr (Ortszeit)DetailsLetztes aktuelles Video: Pokmon GO Buddy Kumpel-Abenteuer