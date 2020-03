Pokémon GO: Die erste Saison der GO Kampf-Liga beginnt am 13. März

Die Superliga (Max. 1.500 WP), läuft von Freitag, dem 13. März 2020, um 21:00 Uhr bis Freitag, den 27. März 2020, um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Hyperliga (Max. 2.500 WP), läuft von Freitag, dem 27. März 2020, um 21:00 Uhr bis Freitag, den 10. April 2020, um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Meisterliga (unbegrenzte WP), läuft von Freitag, dem 10. April 2020, um 21:00 Uhr bis Freitag, den 24. April 2020, um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Alle drei Ligen sind ab Freitag, dem 24. April 2020, um 21:00 Uhr bis Freitag, den 1. Mai 2020, um 21:00 Uhr verfügbar. Danach soll die zweite Saison beginnen.

Die erste Saison der kompetitiven "GO Kampf-Liga" von Pokémon GO beginnt am 13. März 2020. Die GO Kampf-Liga erweitert die Trainerkämpfe und bietet den Spielern die Möglichkeit, an Wettbewerben mit anderen Trainern auf der Welt teilzunehmen und sich nach oben zu kämpfen.Während der ersten Saison werden die Spieler über ein Matchmaking-System mit Konkurrenten mit ähnlichem Rang aus der ganzen Welt zusammengeführt. Trainer werden in insgesamt drei Ligen eingeteilt, namentlich die Superliga, die Hyperliga und die Meisterliga. Die Sieger steigen im Rang auf und erhalten Belohnungen. Die folgende Liste zeigt, wann die einzelnen Ligaformate verfügbar sein werden (Daten und Zeiten können sich noch ändern):"Die Vorsaison der GO Kampf-Liga, die im Januar 2020 begann, neigt sich dem Ende zu. Die GO Kampf-Liga wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorsaison eine Reihe von Aktualisierungen und Verbesserungen bis zum Start der offiziellen Saison erhalten. Dazu gehören beispielsweise Änderungen, die dafür sorgen, dass Siege in den ersten Rängen eine größere Rolle spielen. Auch die Belohnungen werden angepasst. So werden weitere Pokémon-Begegnungen, zusätzliche Avatar-Gegenstände und eine exklusive Avatar-Pose in Aussicht gestellt. Während der ersten Saison haben Trainer die Chance, sich Belohnungen für Begegnungen mit legendären und mysteriösen Pokémon, wie die Urform von Giratina, Darkrai und Voltolos zu erspielen", schreiben die Entwickler weiter.Einen Überblick über die März-Events (Crypto-Entei, Forschungsdurchbruch mit Kastadur, Raid-Wochenende mit legendären Pokémon etc.) von Pokémon GO findet ihr hier Letztes aktuelles Video: GO Battle League