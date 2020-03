Pokémon GO: Spezialforschungsabenteuer rund um Genesect steht an

"Eine neue Spezialforschung, die zu einer frühzeitigen Begegnung mit einem Genesect führt – Genesect erscheint dabei zum ersten Mal in Pokémon GO!

Die Medaille "Modulare Untersuchungen"

Forschungsaufgaben, die zu Begegnungen mit Käfer- und Stahl-Pokémon wie Fermicula, Pinsir, Panzaeron, Scherox, Laukaps und Schnuthelm und anderen Pokémon, die eine wichtige Rolle spielen oder mit Genesect in Verbindung stehen, führen

Forschungsprojekte, die zu einer Begegnung mit Fermicula führen, das normalerweise nur in der östlichen Hemisphäre erscheint

Exklusive Avatar-Accessoires im Genesect-Stil (z. B. eine Tasche und eine Kopfbedeckung)

5 Premium-Kampf-Pässe, 3 Super-Brutmaschinen, 3 Lade-TMs, 3 Sofort-TMs, 3-mal Rauch, 3 Sternenstücke, 1 Knursp, 15 Sonderbonbons und 1 Gletscher-Lockmodul

Begegnungen mit Sichlor, Panzaeron, Nincada und Schilterus für abgeschlossene exklusive Feldforschungsprojekte"

"Normal-, Feuer-, Wasser-, Elektro- und Eis-Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Auch Pokémon wie Pummeluff, Magnetilo, Marill, Hunduster und Schneppke werdet ihr häufiger begegnen.

Nincada erscheint in der Wildnis oder schlüpft aus 5-km-Eiern. Mit Glück könnt ihr sogar ein Schillerndes Exemplar fangen oder ausbrüten!

Laukaps und Schnuthelm schlüpfen häufiger aus 5-km-Eiern.

In Raid-Kämpfen der Stufen 1 bis 4 erscheinen verschiedene Käfer- und Stahl-Pokémon.



Doppelter Fang-Sternenstaub

Doppelter Schlüpf-Sternenstaub"

Niantic möchte am kommenden Wochenende ein "Spezialforschungsabenteuer" in Pokémon GO veranstalten . Die Spezialforschung namens "Modulare Untersuchungen" dreht sich um das mysteriöse Pokémon Genesect und findet von Freitag, den 20. März 2020 um 8 Uhr bis Donnerstag, den 26. März 2020 um 22 Uhr (Ortszeit) statt. Das Paläozoikums-Pokémon feiert damit sein Debüt in Pokémon GO. Für dieses zeitlich begrenzte Event ist ein Ticket erforderlich, das 7,99 Dollar kosten wird. Das Ticket für diese Spezialforschung kann nicht erstattet werden. Ansonsten erscheint Genesect ab April in EX-Raids.Das Ticket umfasst:Zusätzlich zu dieser Spezialforschung wird es ein Ingame-Event geben, das für alle Spieler zugänglich ist - mit oder ohne Ticket. Dieses Event findet von Freitag, dem 20. März 2020, um 8:00 Uhr bis Montag, dem 23. März 2020, um 22:00 Uhr Ortszeit statt.Event-Details:Boni: