Pokémon GO: "Fern-Raidpässe" und weitere Daheim-Anpassungen

Niantic hatte Ende März angekündigt, einige Veränderungen bzw. einige zusätzliche Optionen für Pokémon GO einzubauen ( wir berichteten ), damit man das Spiel besser von daheim nutzen kann. So wird es "in Kürze" möglich sein, an Raids in der Umgebung teilzunehmen, ohne unmittelbar in der Nähe der Arena zu sein. Dies wird durch einen "Fern-Raidpass" ermöglicht. Wer diese neue Funktion ausprobieren möchte, kann zukünftig im Shop ein 1 PokéCoin-Paket mit Fern-Raidpässen kaufen. Außerdem wird täglich eine Bonus-Feldforschungsaufgabe vergeben, ohne dass ein PokéStop gedreht werden muss. Auch die Geschenke werden den Trainern nicht so schnell ausgehen, denn die Kumpel-Pokémon begeben sich zu nahegelegenen PokéStops, um den Trainern diese zu überbringen. Weitere Details findet ihr im englischsprachigen Blogpost Wann die Veränderungen veröffentlicht werden, ist noch unklar. Aktuell gibt es im Spiel z.B. noch keine Fern-Raidpässe.Letztes aktuelles Video: GO Battle League