Pokémon GO: GO Fest 2020: Team Rocket übernimmt das Event; "Mega-Entwicklung" in der Zukunft

Sierra: Tanhel, Hundemon und Zapdos

Cliff: Pinsir, Despotar und Arktos

Arlo: Flunkifer, Scherox und Lavados

Giovanni: "ein besonderes Pokémon" (Spoilerfrei)

"Die Spezialforschung "GO-Fest 2020: Schnurstracks zum Sieg" wird freigeschaltet, bei der ihr Prof. Willow und den Teamleitern dabei zur Hand geht, Team GO Rocket zu besiegen und das Pokémon GO Fest 2020 zurückzuerobern. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, dass der Professor erst gestern gesagt hat, dass er sich plötzlich von Hoffnung und Entschlossenheit erfüllt fühlt. Wir fragen uns, ob die Ursache dafür vielleicht in der aktuellen Wendung der Ereignisse liegt...

Wenn ihr die Spezialforschung "GO-Fest 2020: Schnurstracks zum Sieg" abschließt, könnt ihr Pokémon fangen, die euch beim Kampf gegen die Team GO Rocket-Vorstände Vorteile verschaffen.

Am Himmel schweben mehr Team GO Rocket-Ballons und Team GO Rocket-Rüpel nehmen mehr PokéStops als sonst ein.

Ihr verdient doppelt so viel Sternenstaub und Mysteriöse Teile, wenn ihr Team GO Rocket-Rüpel (an PokéStops und in Ballons) besiegt.

Die Arena für die Globale Herausforderung und die virtuelle Team-Lounge wurden von Team GO Rocket verwüstet.

Laut Berichten tauchen ungebetene Gäste auf Schnappschüssen der Teilnehmer auf."

Des Weiteren haben die Entwickler laut Bisafans angekündigt, in "baldiger" Zukunft die Stufen-Beschränkung (aktuell 40) zu erhöhen. Alle bisher in Pokémon GO gefangenen Pokémon sollen demnächst auch zur "Mega-Entwicklung" fähig sein.