Pokémon GO: Rückblick auf das GO Fest 2020 und die Einnahmen; Niantic verdoppelt Spendenbetrag

Am vergangenen Wochenende fand das Pokémon GO Fest 2020 als globale Veranstaltung in einem vollständig virtuellen Format statt ( wir berichteten mehrfach ). Laut der Marktforscher von Sensortower via GamesIndustry haben die Nutzer von Pokémon GO knapp 17,5 Mio. Dollar während des Events im Spiel ausgegeben; 8,9 Mio. Dollar am Samstag und 8,6 Mio. Dollar am Sonntag; schon am Freitag vor dem GO Gest kletterten die Einnahmen auf 7,8 Mio. Dollar. Hintergrund: Ein Ticket kostete 16,99 Euro in der App.Die 8,9 Mio. Dollar, die am ersten Tag der Veranstaltung erwirtschaftet wurden, machten diesen Tag zu dem zweitlukrativsten Tag für Pokémon GO überhaupt (nur der 29. Juli 2016 lag mit 13,3 Mio. Dollar deutlich höher). Seit Anfang des Jahres hat Pokémon GO ca. 539 Mio. Dollar umgesetzt und in den letzten vier Jahren Einnahmen von fast 3,7 Mrd. Dollar erzielt.Zahlen zum Pokémon GO Fest 2020 von Niantic:Des Weiteren erhöht Niantic die versprochenen Beträge zur Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen in den USA von fünf auf zehn Millionen Dollar:"Anfang Juni hat Niantic mindestens 5 Millionen Dollar zur Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen in den USA zugesagt, die lokale Gemeinden beim Wiederaufbau unterstützen. Außerdem finanziert Niantic neue Projekte von BPoC-zugehörigen [BPoC: Black and People of Color] Spiele- und AR-Entwicklern über ihre Plattform. Besonderen Wert legt Niantic hier auf zukünftige Inhalte, die eine diverse Welt und eine vielfältige Sicht auf die Welt repräsentieren. Niantic freut sich, dass diese Unterstützung auf der Grundlage des Gesamtbetrags der verkauften Tickets auf mehr als 10 Millionen Dollar erhöht werden kann."