Pokémon GO: Verbindung mit Pokémon Home bald möglich

Zusätzlich zu den Neuigkeiten über Die Schneelande der Krone (zweite Erweiterung für Pokémon Schwert & Schild ) hat The Pokémon Company eine Verbindung von Pokémon GO und Pokémon HOME angekündigt. Sie soll bis Ende des Jahres möglich sein. Durch diese Verbindung werden Trainer in der Lage sein, in Pokémon GO gefangene Pokémon nach Pokémon HOME zu schicken. Von dort aus könnendieser Pokémon auf Pokémon Schwert oder Pokémon Schild übertragen werden. Der Transfer wird sehr wahrscheinlich Pokémon-Münzen kosten.The Pokémon Company: "Spieler müssen das Tutorial der Mobilgerät-Version von Pokémon HOME abgeschlossen haben, um Pokémon aus Pokémon GO auf Pokémon HOME zu übertragen. Einige besondere Pokémon können nicht aus Pokémon GO auf Pokémon HOME übertragen werden. Pokémon, die aus Pokémon GO auf Pokémon HOME übertragen wurden, können nicht mehr nach Pokémon GO zurückgeschickt werden. Um bestimmte Pokémon, die in Pokémon GO gefangen und dann auf Pokémon HOME übertragen wurden, nach Pokémon Schwert oder Pokémon Schild zu schicken, muss das Pokémon entweder im Pokédex dieses Spiels registriert oder in diesem Spiel mindestens ein Mal erhalten worden sein."Weitere Informationen zu Pokémon HOME gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: GO Battle League