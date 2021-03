Pokémon GO: Niantic deutet Entwicklung einer AR-Brille an

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform... pic.twitter.com/yYglk4q89G



— John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021

Plant Niantic eine eigene AR-Brille zum Spielen von Pokémon GO (und weiterer hauseigener AR-Titel wie Pikmin oder Harry Potter: Wizards Unite )? Oder kooperiert der Entwickler vielleicht mit anderen Herstellern, um sein Pokémon-Spiel in der realen Welt für AR-Headsets umzusetzen? Für solche Thesen spricht zumindest ein Tweet von Niantics CEO John Hanke:Darin zeigte er offenbar den Bildausschnitt eines AR-Headsets mit dem aufgedruckten Namen "Niantic" auf einem seitlichen Kopfband. "Es ist spannend, den Fortschritt zu sehen, den wir machen, um neue Arten von Geräten zu ermöglichen, die unserer Plattform eine Hebelwirkung verschaffen", so Hanke unter dem Bild. Wie Uploadvr.com ergänzt, passt das zur Kooperation des Unternehmens mit Qualcomm, die bereits 2019 angekündigt wurde.Erst im Februar zeigte Qualcomm ein Referenz-Design für eine ans Smartphone angeschlossene AR-Brille. Lizenznehmer basteln mit solchen beispielhaften Geräten als Grundlage normalerweise ihre eigene Hardware. Im Fall des XR2-Chips z.B. entstand nach einem Referenz-Design von Qualcomm Facebooks VR-Headset Oculus Quest 2 Letztes aktuelles Video: GO Battle League