Pokémon GO: Termin für das GO-Fest 2021 steht fest

Niantic hat den Termin für das diesjährige Pokémon-GO-Fest bekanntgegeben. Das zweitägige, globale Event wird vom 17. Juli bis zum 18. Juli 2021 stattfinden. Weitere Details wurden aber nicht verraten.In der Ankündigung heißt es bloß: "Was hat das Event in diesem Jahr zu bieten? Das müsst ihr erstmal abwarten! Im Jahr 2021 feiern wir sowohl das 25. Jubiläum von Pokémon als auch das 5. Jubiläum von Pokémon GO. Wir können euch also versichern, dass ihr das Pokémon GO-Fest 2021 nicht verpassen solltet! Wir können es kaum abwarten, einen weiteren Sommer mit euch zu erleben! Wir halten euch auf dem Laufenden!"Niantic: "Im letzten Jahr haben wir mit dem Event ein brandneues weltweites Format vorgestellt, bei dem Trainer aus aller Welt zusammengearbeitet haben, um Herausforderungen zu bewältigen, Belohnungen freizuschalten und Team GO Rocket das Handwerk zu legen. Vom Start der Arena für die Globale Herausforderung bis hin zur spannenden Forschung, die uns zu Victini führte, war das Pokémon GO-Fest 2020 wahrlich ein unvergessliches Event!"