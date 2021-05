Pokémon GO: Fest 2021: Musikalisches Festival-Thema, gesenkter Preis und weitere Details

Das Pokémon GO Fest 2021 wird am 17. und 18. Juli stattfinden. Das Ticket wird 4,99 Euro kosten (Vorjahr: 16,99 Euro) und laut Niantic aufgrund des fünfjährigen Jubiläums günstiger als bisher ausfallen."Ganz im Sinne des musikalischen Festival-Themas werden die Spieler zwischen zwei verschiedenen musikalischen Themen wählen können, die jeweils mit eigenen Musiktiteln unterlegt sind. Junichi Masuda, der Produzent hinter der kultigen Pokémon-Musik, hat alle neuen Tracks für das Pokémon GO Fest 2021 produziert, darunter ein Rock'n'Roll-Stück für Pikachu Rock-Star-Fans und ein energiegeladener Elektro-Pop-Song für Pikachu Pop Star-Fans", heißt es in der Ankündigung."Das Pokémon GO Fest 2021 ist ein Musikfestival, bei dem die Trainer die Rolle des Show-Direktors einnehmen. Die Trainer helfen Professor Willow und den Teamleitern, ein großartiges Konzert-Fest zu veranstalten, indem sie bestimmte Pokémon auswählen, die an den Feierlichkeiten teilnehmen sollen. Der Abschluss der Spezialforschung bringt besondere Belohnungen, darunter eine Begegnung mit einem mystischen Pokémon. Im Rahmen des Events werden Shiny Karadonis und Shiny Jiutesto debütieren, außerdem werden weitere Pokémon in speziellen Event-Kostümen auftauchen. Die Global Challenge Arena kehrt in diesem Jahr zurück und ermöglicht es den Trainern, am Samstag themenbezogene Herausforderungen zu absolvieren. Das Gameplay am Sonntag wird sich auf Raids konzentrieren. In diesem Rahmen werden einige beliebte Pokémon zurückkehren!"Einen ausführlichen Überlick der beiden Event-Tage findet ihr hier . Außerdem gibt es eine Vergleichsseite , die zeigt, welche Event-Elemente kostenlos sind und welche nur mit dem Ticket zugänglich sein werden.Letztes aktuelles Video: GO Battle League