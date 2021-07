Pokémon GO: Pokémon GO Fest 2021 an diesem Wochenende

Stündliche Habitate: In diesem Jahr gibt es vier Habitatstunden (Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand und Höhle), die sich während des Events abwechseln. In den einzelnen Habitatstunden erscheinen bestimmte Pokémon häufiger in der Wildnis. Im Dschungel -Habitat leben Pokémon wie Sichlor, Griffel und Froxy. Im Wüstengebirge -Habitat leben Pokémon wie Panzaeron, Schilterus und Hippopotas. Im Meeresstrand -Habitat leben Pokémon wie Dratini, Wablu und Mamolida. Im Höhlen -Habitat leben Pokémon wie Kiesling, Galar-Flunschlik und Kapuno.

. Musikalische Pokémon wie Palimpalim, Zirpurze und Ohrdoch sowie ein kostümiertes Pikachu erscheinen während des ganzen Event-Tages in der Wildnis.

Mit einem kostenlosen T-Shirt für euren Avatar könnt ihr euch auf das Pokémon GO Fest einstimmen.

Während des Events erscheinen die Schillernden Varianten von Flurmel, Palimpalim, Ohrdoch und Schallquap zum ersten Mal in Pokémon GO, wenn ihr Glück habt!

Das Pokémon GO Fest 2021 ist ein Musikfestival – und ihr übernehmt die Leitung: Helft Prof. Willow und den Teamleitern dabei, ein unvergessliches Konzert auf die Beine stellen, indem ihr die Pokémon auswählt, die beim Festival auftreten. Schließt diese Spezialforschung ab, um Belohnungen wie eine Begegnung mit einem Mysteriösen Pokémon, ein T-Shirt und eine exklusive Pose für euren Avatar zu erhalten! Vergesst nach Abschluss der Spezialforschung nicht, einen Schnappschuss zu machen – eine Überraschung erwartet euch! Rocker-Pikachu oder Star-Pikachu? Eure Wahl entscheidet über die Musik, die während des Events im Spiel läuft. Der Komponist der Pokémon-Reihe, Junichi Masuda , hat extra für das Pokémon GO Fest 2021 brandneue Tracks komponiert – unter anderem einen Rock'n'Roll-Track für Fans von Rocker-Pikachu und einen Elektropop-Track für Fans von Star-Pikachu! Auch den Rest der Band könnt ihr auswählen! Galar-Ponita oder Galar-Zigzachs? Guardevoir oder Libelldra? Alle diese Pokémon haben sich sogar extra für das Event in Schale geworfen!

, die sich nach der jeweiligen Habitatstunde richten. Während jeder Habitatstunde werden bestimmte Pokémon von Rauch angelockt. Dschungel: Icognito F, Icognito G, Kappalores, Plaudagei, Folipurba und Serpiroyal Wüstengebirge: Flamara, Icognito F, Icognito G, Despotar, Libelldra und Jiutesto Meeresstrand: Garados, Aquana, Azumarill, Icognito F, Icognito G und Karadonis Höhle: Nachtara, Icognito F, Icognito G, Guardevoir, Absol, und Voltula

Während des Events besteht eine erhöhte Chance auf wilde und von Rauch angelockte Schillernde Pokémon! Am Samstag ist diese Chance sogar noch höher als am Sonntag.

Während des Events erscheinen die Schillernden Varianten von Icognito F, Jiutesto und Karadonis zum ersten Mal in Pokémon GO!

Am Sonntag dreht sich alles um Raid-Kämpfe, und natürlich kehren zu diesem Anlass auch einige eurer Lieblings-Pokémon zurück! Weitere Informationen folgen.

Fehlen euch noch Pokémon vom ersten Tag des Events? Keine Sorge: Am Sonntag erscheinen für die Dauer des Events alle Pokémon von Samstag noch einmal in der Wildnis.

Wenn ihr einen Raid-Kampf schafft, erhaltet ihr 10.000 zusätzliche EP!

Ihr erhaltet bis zu 10 Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Diese können für Raid-Kämpfe vor Ort eingesetzt werden.

Trainerfotos in der Heute-Ansicht: Teilt eure Fotos mit #PokemonGOFest2021, dann besteht die Chance, dass ihr sie während des Events im Spiel seht.

Während des Events läuft extra von Pokémon-Komponist Junichi Masuda komponierte Musik im Spiel.

Eier, die während des Events in eine Ei-Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen doppelt so schnell.

Aus 7-km-Eiern schlüpfen unter anderem Pokémon wie Fluffeluff, Klingplim und Ohrdoch.

Exklusive Feldforschungsaufgaben, visuelle Effekte auf der Karte und vieles mehr

Wenn ihr Geschenke öffnet oder PokéStops dreht, erhaltet ihr spezielle Event-Sticker.

Eine Überraschung erwartet euch, wenn ihr Schnappschüsse an beiden Event-Tagen macht!

Während des gesamten Events werden Icognito F und Icognito G von Rauch angelockt – mit Glück begegnet ihr sogar einem Schillernden Exemplar!

Auch Google Play hat als offizieller Sponsor des Pokémon GO Fest 2021 ein paar lustige Überraschungen und exklusive Vergünstigungen für euch auf Lager.

Multiplikator für Google Play-Punkte: Ab jetzt bis zum 30. Mai erhalten Google Play-Mitglieder viermal so viele Google Play-Punkte für alle Käufe in Pokémon GO – auch für Tickets!†† Vom 12. bis 18. Juli gilt außerdem eine besondere Sammelrate. Wenn ihr noch nicht registriert seid, könnt ihr das hier nachholen.

Auch dieses Jahr gibt es wieder Bastelvorlagen für Trainer auf der ganzen Welt!

für Trainer auf der ganzen Welt! Trainer in den USA und Kanada können unter PokemonCenter.com ein neues T-Shirt mit Pokémon GO Fest-Design kaufen. Weitere Informationen folgen.

Auch im Niantic-Shop könnt ihr euch mit Artikeln in limitierter Anzahl für einen Tag voller Abenteuer eindecken. Der Versand ist nur an Adressen innerhalb der USA möglich."

An diesem Wochenende findet das Pokémon GO Fest 2021 statt. Das Ticket kostet 5,49 Euro und wird laut Niantic aufgrund des fünfjährigen Jubiläums günstiger als bisher ausfallen (Vorjahr: 16,99 Euro). Die offizielle Event-Website findet ihr hier Die Veranstalter (Niantic) fassen das Hauptevent so zusammen.Am Samstag, den 17. Juli 2021 von 10 Uhr bis 18 Uhr (Ortszeit) dürfen sich alle Trainer auf die folgenden Pokémon und Boni freuen, auch wenn sie kein Ticket für das Event besitzen:Am Samstag, den 17. Juli 2021 von 10 Uhr bis 18 Uhr (Ortszeit) dürfen sich die Ticketinhaber auf die folgenden Pokémon und Boni freuen:Am Sonntag, den 18. Juli 2021 von 10 Uhr bis 18 Uhr (Ortszeit) dürfen sich alle Trainer auf die folgenden Pokémon und Boni freuen:Am Sonntag, den 18. Juli von 10 Uhr bis 18 Uhr (Ortszeit) dürfen sich Ticketinhaber auf die folgenden Pokémon und Boni freuen:Und das waren nur die exklusiven Boni für die einzelnen Tage! An beiden Tagen dürfen sich alle Trainer darüber hinaus auf Folgendes freuen:Ticketinhaber dürfen sich an beiden Tagen des Events auf die folgenden Boni freuen: