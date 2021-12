Pokémon GO: Zahlreiche Geschenke dank Promo-Code

Während sich die Weihnachtsfeiertage mit immer größeren Schritten nähern, kommt auch das Entwicklerstudio Niantic in Spendierlaune. Wie nämlich einem Beitrag bei Reddit zu entnehmen ist, steht derzeit ein neuer Promo-Code bereit, der euch im Mobil-Spiel Pokémon GO zahlreiche Geschenke gewährt.Es handelt sich dabei um ein Paket, das insgesamt 21 Gegenstände beinhaltet. Es erwarten euch 10 normale Pokébälle, zehn Sananabeeren sowie ein Rauch, nach deren Aktivierung ihr für eine gewisse Zeit vemehrt Pokémon anlocken könnt.Um diesen Code einzulösen, gibt es mehrere Wege. Für die iOS-Version müsst ihr hierfür einen Umweg über die Webseite von Niantic gehen. Dort loggt ihr euch mit euren Account-Daten von Pokémon GO an und gebt danach den Promo-Code ein. Sobald ihr das abgeschlossen habt, öffnet ihr das Spiel auf eurem iOS-Gerät, wo das Paket bereits auf euch wartet. In der Android-Version funktioniert dies alles etwas einfacher über den Ingame-Shop.Allzu viel Zeit solltet ihr euch jedoch nicht damit lassen, den Code einzulösen - er verliert am 31. Dezember 2021 seine Gültigkeit.