Pokémon GO: Jährliches Halloween-Event steht vor der Tür

Pokémon Go: Die Inhalte des Halloween-Events vorgestellt





Niantic gibt neue Details zum bevorstehenden Halloween-Event von Pokémon Go bekannt. Der Community Day findet am 15. Oktober zwischen 14 und 17 Uhr statt und hält einige Inhalte für euch bereit.Dieses Mal treffen wir im Zuge des alljährlichen Ereignisses auf das Geister-Pokémon Lichtel, welches in vermehrter Anzahl erscheint. Außerdem dürfen wir uns über starke Erfahrungs-Boni freuen.Gelingt es euch, während des Events oder bis zu fünf Stunden nach dessen Ende ein entwickeltes Laternecto zu erhalten, bekommt ihr ein Skelebra, das mit seiner Attacke Poltergeist perfekt zur Grusel-Thematik des Events passt. Darüber hinaus soll es am Community Day eine spezielle Research-Form geben, mit der ihr für eine geringe Echtgeldsumme von einem Euro Zugang zu einer exklusiven Storyline von Pokémon Go erhaltet.Über das gesamte Event hinweg genießen alle Teilnehmer folgende Boni:Darüber hinaus gibt es dreistündige Lockmodule, Räucherstäbchen und Schnappschuss-Überraschungen. Alle Tauschgeschäfte, die ihr während des Events tätigt, kosten euch zudem nur noch die Hälfte an Sternenstaub. Außerdem könnt ihr gleich zwei Special Trades am Community Day abschließen.Über die zusätzlichen Inhalte hinweg soll es im Zuge des Events spezielle Bonus-Raids geben. Besiegt ihr ein Vier-Sterne-Laternecto, trefft ihr in den folgenden 30 Minuten in dem Gym, in dem der Raid stattgefunden hat, auf weitere Lichtel.In den letzten Tagen kamen Fans der populären Taschenmonster voll auf ihre Kosten. Mit einem neuen Traler zu Pokémon Karmesin & Purpur, in welchem Nintendo uns einige neue Gameplay-Elemente vorstellt sowie der OLED-Switch im Pokémon-Design steigert die japanische Spieleschmiede die Vorfreude weiter unentwegt.Letztes aktuelles Video: GO Battle League