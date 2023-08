Pokémon GO: Am Sonntag könnt ihr drei Stunden lang ein bestimmtes Pokémon fangen

Event-Boni machen den Community Day in Pokémon GO noch attraktiver

Feldforschung zu Froxy

Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon

Tauschen kostet 50 Prozent weniger Sternenstaub

Ihr könnt einen zusätzlichen Spezialtausch durchführen, das geht sonst nur dreimal pro Tag

Rauch hält drei Stunden lang an (gilt nicht für den täglichen Abenteuerrauch)

Lockmodule halten drei Stunden lang an

Für Trainer ab Level 31: Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons

Raid-Kämpfe im Anschluss an den Community Day

Am Sonntag, den 13. August 2023 findet inerneut ein Community Day statt. Im Fokus steht diesmal das Wasser-PokémonZwischen 14 und 17 Uhr der jeweiligen Ortszeit erscheinen vermehrt Froxys. Mit etwas Glück könnt ihr sogar eine Shiny-Version des Pokémon fangen.Froxy ist ein blaues Blubbfrosch-Pokémon, das seit der sechsten Generation existiert. Es gehört zu den Startern von Pokémon X und Y. Entwickelt ihr es weiter, erhaltet ihrund danachDie meisten Boni sind nur während der drei Stunden aktiv. Die, die sich aufs Tauschen beziehen, könnt ihr hingegen bis 22 Uhr nutzen.Außerdem empfiehlt Niantic den Spielern, während des Eventsvon den Pokémon aufzunehmen. Dafür soll es dann eine Belohnung geben. Was das genau ist, verraten sie noch nicht.Wenn ihr eins eurer Froxys während des Events zu einem Quajutsu entwickelt, erhält euer Pokémon eine. Sie nennt sich Aquahaubitze und richtet im Trainerkampf 80, in Raids und Arenen 90 Schaden an.Außerdem kann euer Quajutsu ab Beginn des Events die Sofort-Attacke Wasser-Shuriken lernen. Die richtet im Trainerkampf 6, in Raids und Arenen 10 Schaden an – Sie ist quasi der normale Angriff eures Monsters, der die Lade-Attacke nach und nach auflädt.Letztes aktuelles Video: GO Battle LeagueFalls euer Handyakku nach dem Froxy-Event noch nicht leer ist, könnt ihr euch direkt danach besonderen Raid-Kämpfen der Stufe 4 stellen. Als euer Gegner erscheint Amphizel. Wenn ihr gewinnt, erscheinen im Umkreis der Arena 30 Minuten lang wieder Froxy zum Einfangen. Auch hier habt ihr die Chance auf ein schillerndes Exemplar von Froxy. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch wie zuvor beim dreistündigen Event.Am Stufe-4-Raid teilzunehmen klappt nur, wenn ihr einen Raid-Pass oder einen Premium-Kampf-Pass besitzt. Mit einem Fern-Raid-Pass gelangt ihr leider nicht in den Event-Raid.Während der letzten Pokémon Presents haben die Entwickler einen Code verraten, mit dem ihr ein