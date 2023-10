Pokémon GO: Niantics Mobile Game bekommt einen Team-Modus

Pokémon GO: Gruppenbonus für vier

Inkommen gesellige Spieler künftig noch mehr auf ihre Kosten. Wer zuvor schon gern mit Freunden unterwegs war, kann mit dem neu integriertennoch mehr Zeit in gemeinsame Aktivitäten stecken.Seit dem neusten Update könnt ihr mit bis zu drei Mitspielern ein Team bilden, das dann gemeinsam unterwegs ist. So bestreitet ihr zusammen Herausforderungen - das Spiel lässt euch zu Beginn einer Session aus drei unterschiedlichen wählen.Um denin Pokémon GO zu starten, öffnet ihr unten links euer Trainerprofil und wählt oben den neuen Reiter „Team“ aus. Daraufhin tretet ihr einem bestehenden Gruppe von Freundenbei oder erstellt eine eigene. Außerdem müsst ihr jetzt besagte, wie beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Pokémon zu fangen oder gute Würfe zu landen. Als Belohnung winken dann mitunter Beeren oder Sternenstaub.Sonderlich weltbewegende Vorteile, bis auf den Spaß-Faktor des Teamplays, bietet der Modus nicht. Gefangene Taschenmonster werden im Team-Reiter in der Übersicht aufgelistet, aber ihr findet sie danach nicht alle in eurer Pokémon-Aufbewahrung - man sieht lediglich, wer wie viele geschnappt hat. Wenigstens die Belohnung für gemeisterte Herausforderungen bekommt jeder Spieler, egal wie viel ihr beim Erledigen mitgeholfen habt.zeigen euch zudem an, wie viele Pokémon ihr von welchem Typ gefangen habt, wie viele XXL- und XXS-Monster dabei sind und die Anzahl an verschiedenen Arten. Somit könnt ihr genau nachverfolgen, welche Monster eure Crew in einen Ball befördert hat.Beilohnt es sich sehr, zu einer Gruppe zu gehören: Wenn ihr zusammen an einem Raid-Kampf teilnehmt, könnt ihr die sogenanntenutzen. Dabei handelt es sich einen Bonus, der den Schaden eurer nächsten Lade-Attacke verdoppelt – aufgeladen durch eure normalen Angriffe. Je mehr Leute in eurer Crew sind, desto stärker ist besagter Bonus, doch es können weiterhin nur vier Spieler dabei sein.Passend zum heute startetenin Pokémon GO, könnt ihr euch nun als Team nach draußen begeben, dem kalten Wetter trotzen und ein paar Pokémon einsammeln – Oder ihr wagt euch mit der neu gewonnenen Kraft an einen Raid heran. Wer besonders viel Freude an Halloween hat, sollte, eine Challenge für mutige Gamer.