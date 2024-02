Pokémon GO: Alle legendären Raids, Boni & Amazon Prime Gaming-Inhalte des Weg nach Sinnoh-Events im Überblick

Pokémon GO: Der Weg nach Sinnoh – Das sind die legendären Raid-Bosse, Boni und Prime-Goodies

19. Februar – Darkrai

20. Februar – Cresselia

21. Februar – Vesprit

22. Februar – Heatran

23. Februar – Giratina (Urform)

halbierte Schlüpfdistanz für im Inkubator brütende Eier

zwischen dem 19. und dem 22. Februar beträgt das Fern-Raid-Limit 10

zwischen dem 23. Und dem 25. Februar gibt es kein Limit für Fern-Raids

10 Hyperbälle

Goldene Himmihbeere

Zur Vorbereitung auf die großeist inheute endlich dasgestartet. Tagtäglich erwarten euch dabei spannende Inhalte, beispielsweise dieoder ein paar durchaus interessante. Und dankseid ihr bestens gewappnet.An jedem einzelnen Tag des Events erwarten euch die legendären Raid-Bosse in ihren Verstecken darauf, von euch und euren Pokémon herausgefordert zu werden. Den Anfang machtund wir verraen euch,Mit dem Morgen desbeginnt das Weg nach Sinnoh-Event in Pokémon GO und noch bis zum, genau genommen um 22 Uhr deutscher Zeit, habt ihr die Gelegenheit, euch so optimal auf die Sinnoh Tour 2024 vorzubereiten, die am kommenden Wochenende zwischen dem 24. und dem 25. Februar abgehalten wird. Vor allem auf den legendären Raids, die ihr in den kommenden Tagen aufsuchen könnt, sollte euer Augenmerk liegen. Die ihnen innewohnenden Bosse wechseln nämlich täglich.Damit ihr nicht denverliert, verraten wir euch, welchen Boss-Pokémon ihr in Raids derin der nächsten Zeit gegenübertreten könnt. Eben jene findet ihr mit einer Prise Glück auch in ihrer alternativen-Form:Alternativ ist es möglich, den genannten Pokémon (außer Vesprit) auch mit der, die ihr während des Der Weg nach Sinnoh-Events abschließen könnt, zu begegnen. Auch an eine, bei der es vor allem um die Pokémonundgehen soll, dürft ihr euch wagen. Abgesehen davon lohnt sich zugleich ein Blick auf die Boni und Perks, die neben den legendären Bossen darauf warten, von euch eingesackt und zu eurem Vorteil genutzt zu werden:Während des Events könnt ihr euch zu einem Preis vongleich zwei optional verfügbarekaufen, mit denen ihr zusätzliche Inhalte, darunter beispielsweise eine weitere befristete Forschung oder aber neue Avatar-Artikel, genießt.dürfen sich dank Prime Gaming aber auch über einige "kostenlose" Items freuen:Das Angebot von Amazon könnt ihrvon Prime Gaming noch bis zum 9. März beanspruchen, um euch eure kostenlosen Hyperbälle ebenso wie die Himmihbeere zu sichern. Welche, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ausführlicher.Letztes aktuelles Video: GO Battle League