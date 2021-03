Yakuza 6: The Song of Life: PC-Version steht in den Startlöchern und Systemanforderungen benannt

Betriebssystem: Windows 10-Version 18362.0 oder höher

Prozessor: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300 (CPU muss AVX- und SSE4.2-Instruktionssatz unterstützen)

Arbeitsspeicher: 4 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

HDD-Speicherkapazität sollte bei 40 GB

Betriebssystem: Windows 10-Version 18362.0 oder höher

Prozessor: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 2600 (CPU muss AVX- und SSE4.2-Instruktionssatz unterstützen)

Arbeitsspeicher: 6 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB | Radeon RX Vega 56, 8 GB

HDD-Speicherkapazität sollte bei 40 GB

Am 25. März 2021 wird Yakuza 6: The Song of Life ab 14,98€ bei kaufen ) für PC erscheinen. Das letzte Abenteuer von Kazuma Kiryu wird am gleichen Tag auch für Xbox One sowie Xbox Series X/S veröffentlicht.Die PC-Fassung wird via Steam und im Microsoft Store vertrieben. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass für PC, Konsole und Cloud (Android) enthalten sein. Die PC-Version wird auf DirectX 11 basieren und eine Steuerungsoption mit Tastatur und Maus unterstützen, obgleich ein Controller empfohlen wird - wie in der Yakuza-Reihe auf PC üblich. Folgende Systemanforderungen werden im Microsoft Store genannt.Minimum (1080p, niedrige Grafikqualität, 75% Render-Skalierung (810p))Empfohlen (1080p, hohe Grafikqualität)