Yakuza Kiwami: Neuauflage des Seriendebüts jetzt auch für Xbox One erhältlich

Am 22. April 2020 hat SEGA das bereits für PlayStation 3 (Japan), PlayStation 4 (zum Test ) und PC ( Steam ) erschienene Yakuza Kiwami auch im Microsoft Store für Xbox One und Windows 10 veröffentlicht. Der Preis beträgt jeweils 19,99 Euro. Außerdem ist der Titel im Xbox Game Pass (Ultimate) sowie im Xbox Game Pass für PC (Beta) enthalten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Yakuza Kiwami ist das Remake des ersten Yakuza-Teils der gleichnamigen, von Kritikern und Fans gefeierten Reihe von SEGA.Für seinen Freund nimmt Kazuma Kiryu die Schuld für ein Verbrechen auf sich, das er nicht beging, und wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung kehrt er, verstoßen von seiner Yakuza-Familie, in eine für ihn unbekannte Welt zurück.Als auch noch 10 Milliarden Yen aus dem Tresor des Tojo-Clans, Kazumas ehemaliger Yakuza-Familie, verschwinden, beginnt ein Bandenkrieg im Rotlichtviertel von Kamurocho. Zusammen mit der geheimnisvollen Haruka versucht Kazuma das hereinbrechende Chaos zu überstehen und die Wahrheit hinter dem Vorfall aufzudecken."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One