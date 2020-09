13 Sentinels: Aegis Rim: Mystery-Trailer (mit englischer Vertonung)

Atlus hat einen neuen Trailer zu 13 Sentinels: Aegis Rim veröffentlicht. Im Dreams-or-Reality-Clips gibt es erstmals die englische Vertonung zu hören - sowie weitere Einblicke in den Zeichenstil des Sci-Fi-Mystery-Abenteuers.Letztes aktuelles Video: Dreams or Reality TrailerDas Sci-Fi-Mystery-Abenteuer von Vanillaware (Odin Sphere und Dragon's Crown) mit 13 Storyabschnitten, in denen eine Invasion abgewehrt und die Apokalypse gestoppt werden muss, erscheint am 22. September 2020 exklusiv für PlayStation 4. Die englische Vertonung wird mit einem kostenlosen Day-1-Patch nachgereicht. Das Spiel wird ansonsten englische, französische, italienische, deutsche und spanische Untertitel bieten.Über 13 Sentinels: Aegis Rim: "Vanillaware, die bereits hinter Odin Sphere und Dragon's Crown' standen, haben eine ineinandergreifende Sci-Fi-Mystery-Geschichte in 13 Storyabschnitten erschaffen. In einem 2D-Sidescrolling-Abeneuteuer gibt es nicht nur die Story, sondern auch liebenswerte Kunst und eine fantastische Spielwelt zu entdecken. Spieler können ihre Sentinels anpassen und die Menschheit in schnellen Top-Down-Kämpfen gegen die Kaiju verteidigen."