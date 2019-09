SaGa Scarlet Grace: Ambition: Wird Anfang Dezember 2019 erhältlich sein - 4Players.de

Square Enix wird SaGa Scarlet Grace: Ambition, eine überarbeitere Version von SaGa Scarlet Grace, für PC (Steam), PlayStation 4, Switch, Android und iOS am 3. Dezember 2019 veröffentlichen. SaGa Scarlet Grace erschien ursprünglich 2016 exklusiv in Japan."Diese neue Version bietet eine Vielzahl an Verbesserungen und neuen Ergänzungen, darunter eine verbesserte Grafik, Charaktersynchronisation, zwei neue Charaktere, die nicht in der Erstveröffentlichung enthalten waren, und mehr. Neueinsteiger wie Langzeitfans der Reihe können ihr eigenes Schicksal mit einem der vier Protagonisten Urpina, Taria, Balmant oder Leonard gestalten. Jeder Held hat seine eigene Geschichte und ermöglicht Spielern so vier verschiedene Abenteuer in einem Spiel", schreibt der Publisher.