For The King: Der zweite Teil des strategischen Koop-RPGs erscheint bereits in wenigen Wochen

For The King 2: Fortsetzung des Tabletop-RPGs

Wie Publisher Curve Games und Entwickler IronOak Games angekündigt haben, erscheintnoch dieses Jahr auf– sie geben nun ein konkretes Release-Datum bekannt. Fans vom ersten Teil dürfen sich freuen.Das beliebte RPG, das ihr zusammen mit euren Freunden spielen könnt und euch fühlt, als würdet ihr ein Brettspiel spielen, erhält die lang ersehnte Fortsetzung am, also in weniger als einem Monat. Wer seine Halloween-Titel dann alle durchgespielt hat und zu anderen Genres zurückkehren will, kann seine Gang zum 4-Spieler-RPG überreden.In For The King 2 kämpft ihr im Reich namens Fahrul gegen eine Tyrannin, die auf dem Thron sitzt und das Land beherrscht. Zuvor war sie bei ihrem Volk beliebt gewesen, doch das hat sich drastisch verändert. Ihr findet heraus, was sie dazu getrieben hat, ein Monster zu werden. Innerhalb der Kampagne bietet das Game etwa, wie die Entwickler auf der Steam-Seite versprechen. Die Story soll in fünf separate Abenteuer eingeteilt sein, die miteinander verbunden sind.Dasspielt ihr entwederEuren Charakter erstellt ihr, indem ihr aus zwölf unterschiedlichen Klassen wählt, die jeweils mit eigenen Skills und Boni daher kommen. Im Kampf dürfen eure Charaktere immer abwechselnd auf den Gegner einschlagen, dieser dann aber auch auf euch.Bereits der erste Teil von For The King erfreute sich großer Beliebtheit und erhält 88 Prozentauf Valves Plattform. Da er bereits fünfeinhalb Jahre auf dem Buckel hat, entschieden die Entwickler, dass es an der Zeit für einen neuen Teil ist. Vermutlich um an Popularität zu gewinnen und das Gedächtnis der RPG-Fans aufzufrischen, veranstalteten die Entwickler vor kurzem ein Gratiswochenende, bei dem man das Spiel von Donnerstag bis Montag kostenlos zocken durfte.Vorbesteller bekommen bei Steam gerade 10 Prozent Rabatt auf For The King 2, bevor es am 2. November dann erscheint. Immer noch in aller Munde ist das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 von Larian Studios –, weil ihre Community das so wollte.