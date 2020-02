Tears of Avia: Taktik-Rollenspiel für PC und Xbox One angekündigt

Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC)

Auch wenn die Kickstarter-Kampagne zu Tears of Avia 2015 nicht erfolgreich war, werden CooCooSqueaky und PQube das Taktik-Rollenspiel im Sommer 2020 für PC ( Steam ) und Xbox One veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Tears of Avia ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, welches in der fantastischen Welt von Estera spielt. Navigiere durch den Krieg zwischen zwei großen Stadtstaaten, entdecke die Geheimnisse hinter altehrwürdigen, schon lang verlassenen Städten und entscheide wo deine eigene Moral liegt.Inspiriert durch alte Strategie- und die größten Story-basierenden-Spiele, kannst du einen moderne Version dieses Genres in ihrer eigenen, einzigartigen Welt erleben. Leveln deine Gruppe nach Ihrem Wunsch und wähle zwischen fünf verschiedenen Klassen, hunderten von Fähigkeiten und duzenden spielbaren Charakteren; alle mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte. Entdecke all das und schmiede deinen eigenen Pfad in Tears of Avia".Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer