Tears of Avia: Taktik-Rollenspiel zieht auf PC und Xbox One in den Kampf

Flexibles Fähigkeitsbaum-System - Passe Fähigkeiten an, kombiniere sie und entdecke die grenzenlose Art und Weise, wie sie sich miteinander verknüpfen und aufeinander reagieren - mit tiefgreifenden Konsequenzen im Kampf!

Dynamische Handlung - Die Entscheidungen, die du innerhalb deiner Gruppe triffst, prägen den Verlauf, wie sich die Geschichte entfaltet. Nebenmissionen werden durch Diskussionen zwischen verschiedenen Charakteren ausgelöst, und das Schicksal von Estera hängt davon ab, wen du zu deiner Gruppe hinzufügst, sowie von deinen eigenen Aktionen.

Waffenbasierte Fähigkeiten - Die über 100 Spiel-Fähigkeiten können sowohl von der Charakterklasse als auch von den Waffen abgeleitet werden, mit denen du eine neue Strategieebene hinzufügst.

Entdecke Eine Gewaltige Und Fesselnde Welt - Durchquere die einzigartigen Regionen von Estera und seine alten Königreiche auf der Suche nach der vergessenen Stadt Avalon und einer Liebe, die vor Hunderten von Jahren verloren gegangen ist.

Nichts Ist Schwarz Und Weiß - Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, aber jede Handlung hat Konsequenzen, die den Verlauf deiner Reise beeinflussen können ...

Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC) Screenshot - Tears of Avia (PC)

Am 14. bzw. 15. Oktober 2020 haben CooCooSqueaky und PQube das Taktik-Rollenspiel Tears of Avia für PC und Xbox One veröffentlicht. Via Microsoft Store und Steam , wo die Nutzerreviews bislang "ausgeglichen" sind, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Tears Of Avia ist ein Strategie-RPG und rundenbasiertes Taktikspiel, das in der wunderschönen Welt von Estera spielt. Erstelle eine Gruppe einzigartiger Charaktere und passe deren umfangreiche Fähigkeiten an deinen eigenen Geschmack an. (...) Kombiniere Waldläufer-, Krieger-, Magier-, Raufbold- und Priesterklassen und ihre Fähigkeiten sorgfältig, um eine Gruppe zu bilden, die deinen eigenen taktischen Stärken entspricht."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer