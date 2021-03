Undertale: Rollenspiel-Highlight startet auf Xbox und Game Pass

Am heutigen 16. März 2021 und damit mehr als fünf Jahre nach dem PC-Debüt haben Toby Fox und 8-4 das ungewöhnliche 2D-Rollenspiel Undertale ab 14,99€ bei kaufen ) auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 14,99 Euro. Außerdem ist der Titel Teil des Xbox Game Pass'. Cross-Save mit der schon länger im Microsoft Store sowie im Xbox Game Pass für PC erhältlichen PC-Version sei aufgrund xbox-spezifischer Verbesserungen und Extras nicht möglich, wie Xbox Wire berichtet . Auch Xbox Play Anywhere wird nicht unterstützt. Dafür bietet Fangamer wie auch schon auf PlayStation Vita, PlayStation 4 und Nintendo Switch eine physische Standard Edition und Collector's Edition von Undertale an:

Auszug aus dem Fazit des PC-Tests : In Undertale steckt so viel Witz, Liebe und Phantasie, dass man sich seinem Charme nur schwer entziehen kann. Der pixelige 8-Bit-Look mag nicht jedermanns Sache, Zufallskämpfe von vielen verpönt, der Ausflug in die unterirdische Monsterwelt zu schnell vorbei sein, aber was Toby Fox hier (...) anbietet, sollte sich kein englischkundiger Rollenspielliebhaber entgehen lassen. Von den sympathisch schrägen Charakteren über die herzerweichend albernen Dialoge bis hin zu all den skurrilen Situationen und Konflikten, könnten sich so viele große Titel eine dicke Scheibe abschneiden.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Xbox One