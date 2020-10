Visage: Psycho-Horror à la P.T. erscheint passend zu Halloween

Randall Flagg schrieb am 24.10.2020 um 13:45 Uhr

Das Spiel ey, das verdammte Spiel. Amnesia habe ich ja noch gern gespielt und noch einigermaßen ertragen. Visage habe ich damals in nem Lifestream gesehen und ab dem Abschnitt, wo man den Fotoapparat einsetzen musste, war für mich klar: Ne, das Ding packst du nie an. Einfach viel zu heftig.

Also wer von Amnesia: Rebirth hinsichtlich des Horrors enttäuscht ist, wird hier mit Sicherheit glücklich werden.