Visage: Psychohorror verlässt den Early Access

Am 30. Oktober 2020 haben SadSquare Studio ihr psychologisches Horrorspiel Visage für PC und Xbox One veröffentlicht und den Early Access nach zwei Jahren offiziell beendet. Auf PlayStation 4 erfolgte die Veröffentlichung am 1. November. Der Download via Steam und GOG kostet je 29,99 Euro, während im Microsoft Store und PlayStation Store jeweils 34,99 Euro fällig werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 87 Prozent von 2.824 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,4 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Visage ist ein psychologisches Horrorspiel aus der Egoperspektive. Du erkundest ein mysteriöses Haus, das sich ständig ändert. Die Welt um dich herum ist eher ruhig und zeigt sowohl unerwartet beruhigende als auch extrem schreckliche Szenarien. Ein Erlebnis, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt! Du spielst innerhalb eines großen Hauses, in dem schreckliche Dinge geschehen sind. Dabei wanderst du durch dunkle Flure, untersuchst jeden leeren Raum und verlierst dich dabei in endlosen Labyrinthen. Dein Kopf füllt sich dabei mit den Erinnerungen an die verstorbenen Familien, die hier früher gelebt haben. Diese verdrehte Umgebung, in der du das einzig Lebendige bist, bringt dich an Orte, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegen.Das Haus wird von einer schrecklichen Vergangenheit heimgesucht. Hier wurden ganze Familien auf brutale Weise von den eigenen Verwandten ermordet, Menschen sind verrückt geworden, viele haben Selbstmord begangen und es gab noch eine ganze Reihe anderer schauerlicher Ereignisse. Jedes einzelne Zimmer wartet mit einer ganz eigenen Geschichte auf. Als Spieler enthüllst du Teile der dunklen Vergangenheit und jedes dieser Fragmente wird dich erschrecken und verängstigen. Du wirst dir bald wünschen, dass du den Toten in ihre tiefen Abgründe folgen kannst. Aber es ist nicht der Tod, der dir dabei helfen wird, diesen Ort zu verlassen. Wirst du weglaufen oder willst du versuchen, die Wahrheit herauszufinden, die hinter den Schatten lauert?Die Familien, die einst in diesem Haus gelebt haben, verfolgen dich und machen dir Angst. Sie folgen dir auf Schritt und Tritt, beobachten dich aus allen Erkern und Winkeln, gaukeln dir alles Mögliche vor und versuchen sogar, dich anzugreifen. Warum verfolgen sie dich? Was hast du angestellt? Das musst du schon selbst herausfinden. In Visage bist du absolut auf dich allein gestellt. Du hast keine Waffen, mit denen du dich gegen diese schauderhaften Wesen verteidigen könntest, die sich in der nächsten Ecke, hinter der nächsten Tür oder sogar unter deinen Füßen verstecken. Du kannst wichtige Gegenstände aufnehmen, die Umgebung absuchen und Dinge finden, die dir vielleicht dabei helfen, diesem Albtraum zu entkommen - oder dich noch tiefer darin hineinziehen.Sterben ist Teil des Spiels. Du darfst dich auf keinen Fall erschrecken lassen, denn die dunklen Wesen werden davon angezogen. Nur, wenn du deinen Verstand so gesund wie möglich erhältst, wirst du dich davor retten können, den Reihen der Toten beizutreten. Das wird nicht einfach und du musst herausfinden, wie du dich selbst bei Laune hältst, um nicht verrückt zu werden. Es hilft zum Beispiel, in der Nähe einer Lichtquelle zu bleiben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer