Humble Bundle: Wird Publisher von Temtem, Project Wingman und Flynn: Son of Crimson - 4Players.de

Forager (Switch & PS4): 30. Juli 2019

Crying Suns: September 2019

Fae Tactics: Herbst 2019

Void Bastards - Tydy DLC: Herbst 2019

Project Wingman: 2020

Flynn: Son of Crimson: 2020

Temtem: Early Access Q1 2020

Mineko's Night Market: 2020

Popup Dungeon: 2020

Humble Bundle betreibt nicht nur den bekannten Online-Shop, sondern fungiert seit einiger Zeit auch als Spiele-Publisher - wie zum Beispiel bei Forager Cultist Simulator oder Aegis Defenders . Bei einer zweistündigen "Mini-Konferenz-Show" ( Livestream-VoD ) hat das Unternehmen nun weitere Publishing-Partnerschaften angekündigt. Sie werden demnach den Vertrieb von Temtem Project Wingman und Flynn: Son of Crimson übernehmen - zunächst auf PC.Temtem ist ein "Massively Multiplayer Creature Collection Adventure" - also ein Online-Abenteuer, in dem es darum geht, Kreaturen zu sammeln. Das Spiel wurde stark von Pokémon inspiriert und daraus machen die spanischen Entwickler auch kein Hehl. Es befindet sich aktuell in der Alpha-Phase bei Discord. Im 1. Quartal 2020 soll der Early Access beginnen.Project Wingman ist eine actionorientierte Flugsimulation für Einzelspieler, in dem man fortgeschrittene Kampfjets steuert. Verschiedene Missionen und Spielmodi, die von Luftkämpfen bis hin zu groß angelegten Bodenangriffen reichen, sind geplant. Optionale Virtual-Reality-Unterstützung für HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index ist vorgesehen.Das von Studio Thunderhorse entwickelte Flynn: Son of Crimson ist ein 2D-Action-Adventure als Plattformer. In dem Spiel steuert man den jungen Helden Flynn, in dem langsam die alten Crimson-Kräfte erwachen. Es soll im Jahr 2020 startklar sein.Anstehende Veröffentlichungen von Humble Bundle: