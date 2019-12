Humble Bundle: "Humble Choice" ersetzt das "Humble Monthly Bundle" - 4Players.de

Das monatliche Abo-Paket "Humble Monthly Bundle" ist (wie angekündigt ) in "Humble Choice" umgewandelt worden. Beim "Humble Monthly Bundle" erhielten die Abonnenten jeden Monat eine bestimmte Auswahl an Spielen - die meisten dieser Titel im Paket waren im Vorfeld nicht bekannt. Man kaufte also die Katze im Sack, wobei meist ein bis drei Spiele vorab enthüllt wurden. Dieses Konzept haben die Betreiber nun verworfen."Humble Choice" ist ebenfalls ein monatliches Spiele-Abo, diesmal aber mit Auswahlfunktion. Die Abonnenten bekommen monatlich eine Spiele-Auswahl präsentiert und dürfen sich aus diesem Paket für einige Titel entscheiden. Das erste "Humble-Choice-Paket" für Dezember 2019 umfasst Shadow of the Tomb Raider, Blasphemous, Ancestors: Legacy, Phantom Doctrine, Dead in Vinland, Horizon Chase Turbo, Dark Future: Blood Red States, Desert Child, Aegis Defenders und X-Morph: Defense.Diejenigen, die sich für das "Premium Abonnement" (17,99 Euro pro Monat) entschieden haben, dürfen neun Spiele aus dem jeweiligen "Humble-Choice-Paket" auswählen und diese dauerhaft behalten. Nutzer der "Basis-Version" (13,99 Euro pro Monat) dürfen drei Titel wählen. Lite-Abonnenten (4,49 Euro pro Monat) haben keinen Zugriff auf Humble Choice, aber auf die Spiele-Bibliothek Humble Trove. Premium- und Basis-Abonnenten bekommen noch Zugriff auf Spiele, die von Humble als Publisher veröffentlicht werden. Im Vergleich zur alten Mitgliedschaft (Humble Monthly) bekommt man also Zugriff auf weniger Spiele und muss zugleich einen höheren Abo-Preis zahlen.Abonnenten, die ein aktives "Humble-Monthly-Bundle-Abo" haben, bekommen Zugriff auf den "Classic Plan", der zehn Spiele-Auswahlmöglichkeiten umfasst. Der "Classic Plan" kann pausiert werden. Beendet man einmal diese "alte" Mitgliedschaft, verliert man dauerhaft den "Classic-Plan-Status". Weitere Details findet ihr hier