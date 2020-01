Humble Bundle: "Australia Fire Relief Bundle" mit 29 Spielen gestartet

Um die verheerenden Auswirkungen der gigantischen Buschfeuer in Australien ein wenig zu lindern, hat der Humble Store ein entsprechend großes Hilfspaket geschnürt : Das "Australia Fire Relief Bundle" besteht aus üppigen 29 Spielen und die Einnahmen sollen zu 100% den Organisationen RSPCA Australia, dem "New South Wales Wildlife Information Rescue and Education Service", dem World Wildlife Fund sowie dem Australian Red Cross zugute kommen.Diese Organisationen arbeiten derzeit primär daran, vom Feuer vertriebene Personen und Wildtiere zu retten, zu behandeln und ihnen ein neues Heim zu verschaffen. Hier ein Blick auf die Titel, von denen viele Exemplare wie Hollow Knight von australischen Entwicklern stammen. Die Mindestsumme beträgt diesmal 25 Dollar, der Wert der Spiele laut Humble Store über 400 Dollar: Euro Truck Simulator 2 + Australian Paint Jobs PackDuck GameParadigmThe Adventure PalsRegular Human Basketball Hacknet + Hacknet Labyrinths DLCThe Haunted Island, a Frog Detective GameCollection Think of the Children + Local Co-opRising Dusk Death Squared + Local Co-op & MultiplayerPaperbarkPAPER FIRE ROOKIE